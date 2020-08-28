Son Dakika! İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı - Video Haber
Kabataş'ta, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı.
Kabataş'ta, tramvayın halk otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada iki kişi hafif yaralandı.
Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsünün orta kısmına çarptı. Kaza nedeniye otobüste bulunan iki yolcu hafif yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edilirken, otobüste ve tramvayda hasar oluştu.
Otobüs olay yerinden çekilirken, ekiplerin çalışması sürüyor.
Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." duyurusunda bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.