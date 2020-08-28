Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Ağu 2020 - 14:13

Son Dakika! İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı - Video Haber

Kabataş'ta, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı
Büyütmek için resme tıklayın

Kabataş'ta, tramvayın halk otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada iki kişi hafif yaralandı.

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsünün orta kısmına çarptı. Kaza nedeniye otobüste bulunan iki yolcu hafif yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edilirken, otobüste ve tramvayda hasar oluştu.

Otobüs olay yerinden çekilirken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." duyurusunda bulundu.

28 Ağu 2020 - 14:13 AA İstanbul- Asayiş

# TRAFİK KAZASI İLE İLİŞKİLİ:
Flama sallayarak sürücüleri uyaran işçi feci şekilde can verdi! mask
Flama sallayarak sürücüleri uyaran işçi feci şekilde can verdi!
Aşırı hız sonu oldu! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi mask
Aşırı hız sonu oldu! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
TEM'de feci kaza! Takla atıp ters döndü! mask
TEM'de feci kaza! Takla atıp ters döndü!
Uzman Onbaşı Tarık İnce hayatını kaybetti! mask
Uzman Onbaşı Tarık İnce hayatını kaybetti!
Feci kaza! İşçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı mask
Feci kaza! İşçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı
Sivas'ta korkunç kaza! 1'i bebek, 7 yaralı mask
Sivas'ta korkunç kaza! 1'i bebek, 7 yaralı
TEM'de feci kaza: 3 ölü 4 yaralı mask
TEM'de feci kaza: 3 ölü 4 yaralı
Üç aracın karıştığı feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı mask
Üç aracın karıştığı feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Virajı alamayan kamyon devrildi! Sürücü aracın içinde... - Video Haber mask
Virajı alamayan kamyon devrildi! Sürücü aracın içinde... - Video Haber
Feci kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı mask
Feci kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Son Dakika! İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı - Video Haber mask
Son Dakika! İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı - Video Haber
Yolcu otobüsünde kadına taciz olayında flaş gelişme! - Video Haber mask
Yolcu otobüsünde kadına taciz olayında flaş gelişme! - Video Haber
FETÖ'nün TSK'deki "mahrem imamları"na operasyon! Çok sayıda gözaltı - Video Haber mask
FETÖ'nün TSK'deki "mahrem imamları"na operasyon! Çok sayıda gözaltı - Video Haber
İzmir'de Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı - Video Haber mask
İzmir'de Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı - Video Haber
Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Görüntüler kan dondurdu! - Video Haber mask
Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Görüntüler kan dondurdu! - Video Haber
Ambulans sürücüsüne silahlı saldırı! - Video Haber mask
Ambulans sürücüsüne silahlı saldırı! - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL