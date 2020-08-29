Masterchef Türkiye 40.Bölüm Full İzle - MasterChef Türkiye 40. Bölüm Fragmanı

Masterchef Türkiye’nin yayınlanan son fragmanında yeni bölüm için yarışmacılar ve ekran başındakileri büyük bir sürpriz yapıldı. Yarışmanın jüri üyeleri tarafından bu akşamki bölümün Afyonkarahisar’da olacağının yayınlanan yeni fragmanı ile duyurdu. Bilindiği üzere Afyonkarahisar 30 Ağustos zaferinin kazanıldığı topraklar. Masterchef Türkiye güzel projeyle yaşanan olayları tekrar hatırlatmak yaşatmak adına son bölümü Afyonkarahisar ilinde yer verdi.

Masterchef Türkiye’nin yayınlanan 40. bölümünde ise Afyonkarahisar’nın lezzetlerini pişirerek önemli isimlere beğendirmeye çalışacakları görülüyor.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivirioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye 29 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile yine birçok sürprize sahne olacak. Yarışmada sona doğru yaklaşırken geride kalan az sayıdaki yarışmacının birbiriyle kıyasıya mücadelesi hem yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicilere büyük bir heyecan yaşatmaktadır. Son bölümde ise yarışmacılar bir kez daha büyük ödül için yarıştılar.