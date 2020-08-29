Sen Çal Kapımı 8. Bölüm Full İzle - Sen Çal Kapımı 8. Bölüm Fragmanı İzle

Sen Çal Kapımı 8. Bölüm Fragmanı Yayında. 3 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacak yeni bölümün detaylarını bu fragmanda bulabilirsiniz.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’ e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ahmet Somers gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.