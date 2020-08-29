Ağrı'dan Acı Haber! PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Video Haber
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, yaralanan iki uzman çavuş, kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan şehitlerin naaşı, kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.
29 Ağu 2020 - 15:22 AA - Asayiş
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.