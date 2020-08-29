Kan Donduran Cinayet! O anlar kameralara anbean yansıdı! - Video Haber

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- 29 Ağu 2020 - 16:16

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Silahlı saldırı anı vatandaş kamerasınca kaydedildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Gaziantep'te aracı içerisinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hafif ticari aracından inerek önündeki otomobilin içerisindeki bir kişiye pompalı silahla ateş etti.

Pompalı tüfeğiyle fişek koyarak birkaç kez ateş eden saldırgan daha sonra aracına binerek bölgeden kaçtı.

O anları gören ve cep telefonuyla yaşananları kaydeden bir vatandaş durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Cep telefonu görüntüsünde, elindeki tüfekle aracından bağırarak inen kişi, önündeki otomobilin içerisindeki kişiye ateş ettiği ve kaçtığı anlar yer aldı. Yaşananlara şahit olan ailenin panik anları ve polisi aradığı anlar görüntüye yansıdı.

29 Ağu 2020 - 16:16 AA Gaziantep- Asayiş

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