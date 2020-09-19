Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. Bölüm Full İzle Show TV! 19 Eylül Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. Bölüm Full İzle

Show TV ekranlarında her hafta Cumartesi günü izleyicilerle buluşan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yine heyecan dolu yeni bölümü ile 19 Eylül Cumartesi günü 20.00’de ekrana gelmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosu ile büyük beğeni toplayan dizinin heyecan dolu 32. yeni bölümü bu akşam seyirci ile buluşacak.

32. yeni bölüm fragmanlarının yayınlanmasının ardından dizinin yeni bölümünde Yıldız’ın Kuzey’i teselli etmesi dikkat çekiyor. Ancak yıllar sonra Yıldız’ın uzun süredir görmediği arkadaşının çıka gelmesinin ardından Kuzey büyük bir kıskançlık krizi yaşayacaktır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölümünde Yaşananlar

Show TV ekranlarında geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile izleyicilerle buluşan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 31’inci son bölümünde Yıldız yine büyük bir yol ayrımında ve hiç istemediği bir durumdadır. Yıldız’ın yıllardır gördüğü rüyadan uyanmasının ardından Kuzey’i yanında bulması ise ikili arasında yeni bir yakınlaşmaya neden olmuştur.

Yıldız’ın yeniden güvenini kazanmayı başaran Kuzey etrafında Yıldız’dan başkasını göremez hale gelmiştir. Ancak yaşadıkları yeni bir felaket ise Kuzey’in aklını başına getirse de her şey için geç olacaktır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. Yeni Bölüm Fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanlarının yayınlanmasının ardından 19 Eylül Cumartesi günü ekrana gelecek yeni bölümünde neler olacağı merakla beklenmeye başladı. 32. yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek başarılı dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu

Yıldız ve Kuzey’in tam mutlu olduk derken yeniden aralarının bu kez kıskançlık nedeniyle açılmaya başlaması ikili arasında gerilimi bir kere daha artıracaktır. Kuzey Yıldızı İlk Aşk her hafta ekrana gelen yeni bölümleri ile günün en çok izlenen yapımlarından olmayı başarıyor. Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin başrollerinde yer aldığı dizinin heyecan dolu yeni bölümü bu akşam Show TV’de.