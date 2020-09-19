Kalk Gidelim 120. Bölüm Full İzle TRT 1! 19 Eylül Kalk Gidelim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kalk Gidelim 120. Bölüm Full İzle YouTube

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Kalk Gidelim dizisi yine her hafta olduğu gibi yeni bölümünde de izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Kalk Gidelim dizinin yenin bölümünde ise neler yaşanacağı merak konusu. 120. yeni bölümü ile 19 Eylül Cumartesi günü 20.00’de ekrana gelemeye hazırlanan dizinin yeni bölüm heyecanı herkesi sardı.

120. yeni bölümüne ilişkin ilk fragmanların yayınlanmasının ardından heyecan dozu yine artan dizide Ercan’ın peşine düşen Meryem ve kahyası Sadık Ercan’ın izini bulmayı başarmıştır. Ancak köyde ise büyük bir telaş yaşanmaktadır. Dal ailesine kızlarını emanet Sırpbaş, kızın kaybolmasının ardından Dal ailesinin ve özellikle Mustafa Ali’nin büyük bir telaş yaşamasına neden olacaktır.

Kalk Gidelim Son Bölümünde Neler Oldu?

Kalk Gidelim dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 119’uncu son bölümünde eğlencenin dozu bir hayli artmıştır. Kelle İsmail’in evinde verilen davete katılan Dal ailesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar bir arada eğlenirken evlerine giren gizemli kişiler ise bahçede define olduğunu ifade eden Kelle İsmail’in ardından gizemli kişiler tarafından kazılmıştır. Bahçeyi kazdıran kişinin İsmail Sırpbaş olduğundan şüphelenen Dal ailesi ise jandarmaya durumu bildirmesinin ardından Kelle İsmail’in gözaltına alınmasına neden oldu. Kızı Yasemin’den ise bu durumu saklamak için herkes çabalamaktadır.

Kalk Gidelim 120. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Heyecan dolu 120. yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kalk Gidelim dizisinin yeni bölümünde Yasemin’in kaybolması köyde büyük bir panik yaratacaktır. Öte yandan Meryem ve kahyası Sadık, yoğurt haneyi büyük zarara uğratan Ercan’ın peşine düşmelerinin ardından kısa sürede izini bulacaklardır.

Her hafta keyifli yeni bölümleri ile ekrana gelen Kalk Gidelim dizinin 120. yeni bölüm fragmanlarının yayınlanmasının ardından dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak edilmeye başladı. Öte yandan gözaltından çıkan İsmail Sırpbaş’ın kızının kaybolduğunu öğrenmesi ise işlerin rengini bir hayli değiştirecektir.