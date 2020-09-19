Ramo - 13. Bölüm Fragmanı İzle Show TV! Ramo Dizisi 13. Bölüm Fragmanı tek parça youtube izle! 2020 Yeni sezona sevenlerinin karşısına tekrardan Show TV ekranlarında çıkan ve büyük ses getiren Ramo dizisi 12. bölümünde yaşananlar yeni bölüm heyecanını bir hayli artırdı. Cihangir’in oğlunun Adana’da yeni bir savaş başlatmasının ardından yaşanan heyecan yeni bölümde neler olacağı sorusunu akıllara getirdi. Sibel'in bir başkasıyla evlenmesi ramoyu deriden sartstı.

ALACAK VERECEK KALMADI

Ramo 2. sezon 2. bölüm (13. bölüm) fragmanı ramo yotube kanalında yayınlandı. Yeni bölüme ait fragmanın yayınlanmasının ardından Ramo’nun heyecan dolu 13. yeni bölümüne ait detayları hakkında ipucu verirken, Ramo yeni bölüm fragmanına izleyerek yeni bölüm hakkında fikir edinebilirsiniz.