Gelinim Mutfakta 21 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Gelinim Mutfakta 21 Eylül Puan Durumu

Gelinim Mutfakta 21 Eylül 2020 Canlı İzle

Kanal D'de hafta içi hergün yayınlanan gündüz kuşağı programında heyecan dorukta. Yeni haftaya başlarken yarışmacılar ödülleri kazanmak ve yarışmada kalmak içim mücadele etmeye devam ediyor. Gelinlerin yemek yaptığı, kaynana ve sunucunun puanları ile ödülleri topladığı program seyirciler tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumu ile hafta içi gündüz kuşağının gözde programlarından Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Gelinler yarışmada kalmak için tüm gücüyle yarışırken, kaynanalar puan veriyor. Hangi yemeği kimin yaptığının belli olmadığı programda heyecan sürekli yükseliyor.

21 Eylül Puan Durumu Nasıl Olacak?

Gelinim Mutfakta programının geçen haftaki ilginç performans tablosunun bu haftaki performansları etkileyip etkilemeyeceği merak konusu. Miray Akan- Gülcan Tiryakioğlu gelin kaynana ekibinin geçen hafta elenmesi ile programda denge durumları değişti. Geçen haftanın kazanan gelini İlayda'nın bu hafta aynı performansı gösterip göstermeyeceği izleyiciler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Geçen hafta en yüksek puanları alan İlayda hem bileziklerin hem de çeyrek altının sahibi olmuştu. Bu hafta çeyrek altını alacak gelin ve puanlar merak ediliyor.

21 eylül programı yayınlandıktan sonra hangi kaynananın gelinlere kaç puan verdiğini haberimizde bulabilirsiniz. Sunucu Onur Büyüktopçu'nun da verdiği puanlarla değişen puan tablosu haftalar içinde ciddi değişiklikler gösterdi. Geçen hafta 2 gün bileziklerin sahibi olan Ayşe'nin eleme grubuna düşmesinin bu haftaki performansı nasıl etkileyeceğini takip etmek isteyen izleyiciler Kanal D ekranlarında saat 14.00'ü bekliyor.

Gelinim Sensin En Güçlü Final Adayları

Gündüz kuşağının sevilen programında finale gidilirken kazanan yarışmacının kim olacağı heyecanla bekleniyor. Kaynanaların kendi gelinlerinin yaptığı yemeği bilmeden puanlamaları programın heyecanını arttırırken, İlayda ve Ayşe gibi güçlü adayların rekabeti de izleyicileri meraklandırıyor.

Onur Büyüktopçu'nun renkli sunumu ile Kanal D'de yayınlanan eğlenceli program hergün yeni lezzetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hafta içi hergün yeni tatları en iyi yapmak için yarışan gelinler seyircilerin gündüz kuşağını keyifli hale getirirken, kazananın kim olacağı da merak uyandırmaya devam ediyor.