Sefirin Kızı Dizisi 20. Bölüm Full İzle Star TV! 19 Eylül Sefirin Kızı Son Bölüm Tek Parça YouTube İzle!

Sefirin Kızı 20. Bölüm Full İzle YouTube

Star TV 'nin reyting rekortmeni dizisi Sefirin Kızı tüm heyecanıyla devam ediyor. Pazartesi günlerinin merakla beklenen dizisinde Sancar ile Gediz arasında ipler gerilmeye devam ediyor. Yayınlanan 20. bölüm fragmanında Gediz'in Nara'ye olan aşkını ilan etmesi izleyicide büyük merak uyandırdı. Heyecanla beklenen 20. bölüm fragmanının yayınlanması ile pazartesi akşamı için nefesler tutuldu.

Yayın hayatına başladığı günden beri performansından hiçbir şey kaybetmeyen Sefirin kızı dizisi, tüm sürekliyiciliği ile her pazartesi Star TV ekranlarında olmaya devam ediyor. Aşkın ve arkadaşlığın ve güvenin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren yapım, izleyicilerini ekrana kilitliyor.

Sefirin Kızı Önceki Bölümde Ne Oldu?

Sefirin kızı 19. bölümde Nare'nin kaçırılması üzerine Sancar'ın Nare'yi konağa kilitlemesi izleyiciden büyük tepki görmüştü. Nare'nin konaktan çıkmasına izin vermediği gibi Gediz'in de konağa girmesini yasaklayan Sancar köprüleri yakmaua hazırdır. Nare konakta kapalı kalmaya dayanamaz ve konağı Sancar'a dart etmeye çalışır. Ancak Sancar pes etmez. Sancar üstüne gelen herkese karşı karşı umursaöaz davranır. Tek derdi Nare'yi korumaktır. Bu süreçte en büyük yardımcısı olan Elvan'ı kaybetmesi Nare'nin konaktan kaçmasına sebep olur.

Sefirin kızı 19. bölüm oldukça hareketli geçti ve Nare'nin konaktan kaçma mücadelesi eğlenceli anlarda yarattı. 20. bölümde ise çok daha dramatik sahneler izleyiciyi bekliyor.

Sefirin Kızı 20. Bölüm Fragmanları Yayında

Sefirin kızının 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Elvan'ın yardımı ile konaktan kaçan Nare'nin şimdi ne yapacağı merak konusu. Yayınlanan fragman izleyicilerde bir yandan merak uyandırırken bir yandan da yürekleri dağladı. Gediz'in Nare'ye olan karşılıksız aşkını ilan etmesi izleyicileri üzdü. Fragmanda Sancar ile Gediz'in düşmanca sahneleri dikkatlerden kaçmadı.

Sefirin kızı nabızları yükseltecek yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Reytinglerde 1.liği kimseye bırakmayan dizinin heyecan dolu bölümü bugün.