Yasak Elma Dizisi 77. Bölüm Full İzle Fox TV! 19 Eylül Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 77. Bölüm Full İzle YouTube

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma geçtiğimiz haftalarda 75. bölüm ile 4. sezonu açtı. Önceki sezonlardaki gibi 4. sezonda da seyirci büyük bir ilgi ile karşıladı diziyi. Pazartesi akşamları saat 20.00'de yeni sezon bölümleriyle ekrana gelen dizinin 77. bölüm fragmanında Yıldız ve Kerim yakınlaşması dikkatleri çekti.

Halit'in eski gücüne kavuşması ile dizide dengeler yeniden değişti. Dengelerin değişmesi ile farklı bir yöne evrilen yapımda heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Yeni sezonda da entrika ve hareketin durmadığı dizi seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Yasak Elma 76. Bölümde Neler Oldu?

Yasak Elma'da geçen pazartesi yayınlanan bölümde Ender ile Şahika arasındaki gerilimin iyice yükselmesi seyirciyi meraklandırdı. Ender ve Şahika cephelerindeki gerilim yükselirken, Yıldız her zamanki neşeli tavırları ile partiler ve eğlenceler düzenlemeye devam ediyor.

76. bölümde en dikkat çeken olay ise Halit'in zor zamanlarında yanında olan Yıldız'a evlenme teklifi etmesiydi. Kerim ile arasında ufak hoşlantılar olan Yıldız'ın bundan sonra ne ne yapacağı Halit'e karşı nasıl tavır alacağı seyirciler için merak konusu olmaya devam ediyor. Asuman ise Halit ve Yıldız'ın yeniden evlenmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır.

Yasak Elma Son Fragman

Yasak Elma'da 76. bölümde yaşanan gergin ve heyecanlı dakikalardan sonra, 77. bölüm seyirciler tarafından büyük bir merakla beklenmeye başladı. Yayınlanan 77. bölüm fragmanında Kerim İle Yıldız'ın ilişkiye başlaması izleyicileri şaşırtırken, Şahika ile Kerim arasında yaşananlar ise kafaları karıştırdı. Bir taraftan gerçekleri Yıldız'a anlatmak isteyen Kerim'in ise ne yapacağı konusunda kafası karışıktır.

Heyecan ve gizem dolu yeni bir Yasak Elma bölümü bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Büyük bir ilgi ile takip edilen dizinin akşamki bölümünde yaşanacaklar seyirciden bakalım nasıl tepki alacak.