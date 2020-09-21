Çukur 4.Sezon 3. Bölüm Full İzle Show TV! Çukur 4.Sezon 3. Bölüm Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur 4.Sezon 3. Bölüm Full İzle YouTube

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur yeni sezonu ile yine heyecan dozunu arttırmaktadır. Çukur 4. sezonun 3. bölüm fragmanlarının yayınlanması ile seyircide yeni bölüm merakı başladı. Çukur dizisinin sürekli devam eden heyecan ve gerilimli senaryosu ile pazartesi akşamları seyirci Show TV ekranına kilitlenmektedir. Dizinin kadrosuna yeni katılan oyuncularda performansı yükselten ve seyriciyi çeken bir noktada duruyor. Senaryonun değişimi ve hikayenin değiştirdiği karakterlere bağlı olarak dizinin yenilikten kaçmaması avantaj olarak geri dönüyor.

Çukur'un 4. sezonun 3. bölüm fragmanı bu akşamki bölümü merak ederken, izleyici bir yandan da geçen hafta dizide yaşananların açıklığa kavuşup kavuşmayacağını merak ediyor. Ekranların heyecan dolu dizisi Çukur gerilimli ve duygusal sahneleri ile nu akşam Show TV'DE

Çukur 4. Sezon 2. Bölümde Neler Oldu?

Çukur'un yeni sezon 2. bölümünde Cumali'nin Yamacı vurması büyük şaşkınlık yarattı. Yamaç'ın hastanede verdiği yaşam mücadelesini kazanmasına herkes sevinir. Ancak Cumali'nin neden Yamaç'ı vurduğu da merak konusu olmuştur. Mahsum ve Selim'in Cumali'ye hesap sorması gerilimi arttırır.

Çukur'un daha sezonun ilk bölümlerinden seyirciyi şaşırtması ve heyecanlandırması reytinglere olumlu yansımıştır. Bununla beraber yapım 3 sezondur gösterdiği performansı korumaktadır.

Çukur 4. Sezon 3. Bölüm Fragmanı

Çukur'un yeni sezon ikinci bölümünün hemen ardından sonraki bölüm fragmanını yayınlaması izleyicinin merakını ve heyecanını arttırdır. Fragmanda Yamaç'ın Vartolu'ya sarılıp ağlaması duygusal anlara neden olurkeni şaşkınlık da yarattı. Yamaç'ın hastaneden kaçırılması herkesi şaşırttı. Kimin kaçırdığı ise belli değil. Çukur'a dönmeyen Yamaç, Efsun'un evine sığındı. Bunu gören Nehir çok büyük üzüntü yaşar.

Cengiz Erdenet ile Yamaç arasında ise Çukur'un durumu ile ilgili ilginç dialoglar geçmektedir. Yamaç kendi evine yabancı hisseder. Yamaç Cengiz Erdenet'linin planlarına şaşkındır.

Çukur heyecan ve mersk dolu yepyeni bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında.