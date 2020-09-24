Kuaförüm Sensin 24 Eylül Günün Birincisi Kim? Kuaförüm Sensin 333. Bölüm Puan Durumu

Kuaförüm Sensin 333. Bölüm Full İzle

Çiğdem Batur'un başarılı sunumu ile hafta içi hergün ekrana gelen Kuaförüm Sensin tüm hızı ile devam ediyor. Bir kuaför, bir makyöz ve bir modelden oluşan takımlar en iyi olmak için yarışıyor. Jüri üyesi koltuğunda Adnan Serter, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Fatih Ürek'in oturduğu yarışmada takımlar haftanın her günü belirlenen farklı konseptlerde en iyi modeli yaratmak için rekabet ediyor. Kısıtlı zamanda en iyi olmaya çalışan takımların eğlenceli rekabeti izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın her günü farklı konsept üzerinden yapılan puanlamada sonuncu olan takım yarışmaya veda ediyor.Bu hafta yarışmaya yeni gelen Aslı- Burcu takımının düşük performansları hayal kırıklığı yaratırken, kimin eleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Kuaförüm Sensin 23 Eylül Programı En Yüksek Puanı Kim Aldı?

Kuaförüm Sensin'de hafta başından beri en düşük puanı alarak hergün son sırada yer alan yeni takım Burcu ve Aslı, 23 eylülde de en düşük puanı olarak sonuncu oldu. İncili saçlar ve mor, lila ışltılı makyaz konseptindeki performansları ile 9 puan alarak sonuncu olan Aslı-Burcu ekibi olurken, 19 puan alan Eylem ve Meltem ekibi ise günü birinci olarak kapattı.

Yarışmaya bu hafta katılan ve performansları merak edilen Aslı ve Burcu yarışmada zor bir hafta geçirdi. Başladıkları günden beri son sırada kalan takımın elenip elenmeyeceği merak ediliyor. Bunun yanı sıra programın favori takımı olan Tayfun ve Serap , fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yaptıkları her konsept ile seyircinin takdirini kazanan Tayfun-Serap takımının yarışmada uzun süre daha kalması bekleniyor.

Kuaförüm Sensin 21-25 Eylül Haftası Elenecek Takım Kim Olacak?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 21-25 eylül haftasının sonuna yaklaşıldı. Eleme gününden önceki son yayın olacak 24 eylül programında hangi takımın kaç puan alacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 24 eylül programının puan durumları açıklandığında haberimizde bulabilirsiniz. Kuaförüm Sensin bugün Show TV'de.