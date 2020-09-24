Mucize Doktor Dizisi 30. Bölüm Full İzle FOX! 23 Eylül Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mucize Doktor 30. Bölüm Full İzle YouTube

FOX TV ekranlarının ilgi ile takip edilen yapımı Mucize Doktor yepyeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Taner Ölmez'in başarılı performansı ile canlandırdığı savant sendromlu Ali Vefa'nın hikayesini izlediğimiz mucize doktor ilgi ile takip ediliyor.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı başarılı bir uyarlama olan dizi yeni sezonda perşembe günleri ekrana gelmeye devam ediyor. Her hafta farklı olayların dramatik ve mizahi bir dille anlatıldığı Mucize Doktor yeni bölümü ile bu akşam Fox'ta.

Mucize Doktor 29. Bölümde Neler Oldu?

Mucize Doktor geçen hafta sezonun ilk bölümü ile ekrana geldi. Yeni sezonun ilk bölümünde yaşanan gelişmeler ile reytinglerde ciddi başarı elde eden yapımın yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

Mucize Doktor'un geçen hafta yayınlanan bölümünde Nazlı ile Ali'nin yakınlaşması izleyenleri mutlu etti. Beklenen yakınlaşmanın gerçekleşmesi üzerine Ali Vefa'nın Nazlı'yı öpmek için akıl danışması eğlenceli anlar yarattı. Berhayat hastanesindeki sıradan bir gün Nazlı ve Ali Vefa yakınlaşması ile değişir. Tanju yeni gelecek asistan Doruk'un geç kalması üzerine sinirlenir. Beliz ile Kıvılcım arasındaki gerginlik ise gitgide yükselir.

Geçen haftaki bölümde çıkan yangın bütün hastaneyi yaralılarla doldurur. Çıkan yangında hastaneden birinin yaralanmsı ile kaos başlar. Ali Vefa doktorluğa başlarken verdiği bir sözü tutmaya çalışır ancak bu sözün ciddi sonuçları vardır.

Mucize Doktor 30. Bölüm Fragmanı

Mucize Doktor yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile yeni bölüm tanıtımını yaptı. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüme Adil hocanın beyninde tümör olması ve riskli bir ameliyat geçirmesi gerektiği ilgi çekti. Adil hoca ameliyatı reddetse de Ali Vefa onu kurtarmanın yollarını aramaya devam ediyor. Nazlı'nın Doruk'a Ali ile sevgili olduğunu söylemesi ve rest çekmesi de yeni bölüm fragmanında dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Mucize Doktor merakla beklenen yepyeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşacak.