Yarım Kalan Aşklar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Eylül Yarım Kalan Aşklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yarım Kalan Aşklar 3. Bölüm Full İzle Youtube

BLU TV'de yeni sezonda yayın hayatına başlayan Yarım Kalan Aşklar dizisi seyirciden büyük ilgi gördü. ilginç senaryosu ile dikkarleri üzerine çeken yapım dijital platformda yayınlanıyor. Dijital platformda perşembe günleri yeni bölümü yayınlanan dizinin başrollerini Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz oynuyor.

Yarım Kalan Aşklar yayınlanan ilk 2 bölümü ile yoğun ilgi topladı. Dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Gazeteci Ozan'ın trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra başka bir beden de yeniden dünyaya gelmesi ile başlayan hikayede işler sarpa sarıyor. Yayınlanan 2. bölümde işlerin çıkmaza girdiği dizide Ozan'ın yeni bedeni Kadir'le mücadele içinde. Yarım kalan aşklar yeni bölümü ile bu akşam Blu TV'de.

Yarım Kalan Aşklar 2. Bölümde Neler Oldu?

Yarım Kalan Aşklar yayınlanan 2. bölümünde Ozan artık yeni bedeninde Kadir olarak yaşamaya başlamıştır. Kendisini öldürenin bedenine girdiği Kadir olmasına inanamayan Ozan şimdi ne yapacağını bilemez. Onu kimin öldürdüğünü bulmak için önce bedenine girdiği Kadir'in hayatını düzeltmeye çalışır. Korkunç bir hayatı ve bir sürü borcu olan Kadir'in bedeninde işleri yoluna koymak Ozan için çok zor olacaktır. Yeni bedeniyle Elif'le sık sık bir arada olan Ozan, ona karşı da nasıl davranacağını bilemez.

Elif'in Ozan'ın katilini bulmak için Ozan'ın peşinde olduğu haberi devralmak istemesi gazetede işleri karıştırır. Elif Ozan'ın katilini bulmak için, aslında Ozan olduğunu bilmediği başkomiser Kadir'den yardım ister.

Yarım Kalan Aşklar 3. Bölüm Tanıtımı

Yarım Kalan Aşklar dizisi yeni bölümünün fragmanını yayınladı. Yeni bölüm fragmanında Kadir'in ceset gömdüğü sahneler kafaları karıştırdı. İzleyiciler Ozan'ın yeni bedeninde cinayet işleyip işlemediğini merak ediyor. Elif ile Ozan'ın yeni bedeni Kadir arasındaki yakınlaşma, Ozan'ı korkutur. Elif'in yeni bedendeki Ozan'a aşık olmasını istemez. Yarım Kalan Aşklar yeni bölümü ile bu akşam BLU TV'de.