Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Eyl 2020 - 14:09

Yarım Kalan Aşklar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Eylül Yarım Kalan Aşklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz’in paylaştı en çok izlenen diziler arasında yer alan Yarım Kalan Aşklar dizisinin 3. Bölümüne ulaşmak için Yarım Kalan Aşklar 3. Bölümüne tıklamanız keyifli anlar yaşamanız için yeterli olacaktır. Aksiyon ve fantastik türünde yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisinin son bölümünü izlemek için Yarım Kalan Aşklar son bölüm izle seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yarım Kalan Aşklar 3. Bölüm Full İzle Youtube

BLU TV'de yeni sezonda yayın hayatına başlayan Yarım Kalan Aşklar dizisi seyirciden büyük ilgi gördü. ilginç senaryosu ile dikkarleri üzerine çeken yapım dijital platformda yayınlanıyor. Dijital platformda perşembe günleri yeni bölümü yayınlanan dizinin başrollerini Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz oynuyor.

Yarım Kalan Aşklar yayınlanan ilk 2 bölümü ile yoğun ilgi topladı. Dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Gazeteci Ozan'ın trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra başka bir beden de yeniden dünyaya gelmesi ile başlayan hikayede işler sarpa sarıyor. Yayınlanan 2. bölümde işlerin çıkmaza girdiği dizide Ozan'ın yeni bedeni Kadir'le mücadele içinde. Yarım kalan aşklar yeni bölümü ile bu akşam Blu TV'de.

Yarım Kalan Aşklar 2. Bölümde Neler Oldu?

Yarım Kalan Aşklar yayınlanan 2. bölümünde Ozan artık yeni bedeninde Kadir olarak yaşamaya başlamıştır. Kendisini öldürenin bedenine girdiği Kadir olmasına inanamayan Ozan şimdi ne yapacağını bilemez. Onu kimin öldürdüğünü bulmak için önce bedenine girdiği Kadir'in hayatını düzeltmeye çalışır. Korkunç bir hayatı ve bir sürü borcu olan Kadir'in bedeninde işleri yoluna koymak Ozan için çok zor olacaktır. Yeni bedeniyle Elif'le sık sık bir arada olan Ozan, ona karşı da nasıl davranacağını bilemez.

Elif'in Ozan'ın katilini bulmak için Ozan'ın peşinde olduğu haberi devralmak istemesi gazetede işleri karıştırır. Elif Ozan'ın katilini bulmak için, aslında Ozan olduğunu bilmediği başkomiser Kadir'den yardım ister.

Yarım Kalan Aşklar 3. Bölüm Tanıtımı

Yarım Kalan Aşklar dizisi yeni bölümünün fragmanını yayınladı. Yeni bölüm fragmanında Kadir'in ceset gömdüğü sahneler kafaları karıştırdı. İzleyiciler Ozan'ın yeni bedeninde cinayet işleyip işlemediğini merak ediyor. Elif ile Ozan'ın yeni bedeni Kadir arasındaki yakınlaşma, Ozan'ı korkutur. Elif'in yeni bedendeki Ozan'a aşık olmasını istemez. Yarım Kalan Aşklar yeni bölümü ile bu akşam BLU TV'de.

24 Eyl 2020 - 14:09 - Dizi Fragmanları

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mucize Doktor Dizisi 30. Bölüm Full İzle FOX! 23 Eylül Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 30. Bölüm Full İzle FOX! 23 Eylül Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yeni Hayat Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? mask
Yeni Hayat Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?
Yarım Kalan Aşklar Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? mask
Yarım Kalan Aşklar Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?
Mucize Doktor Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? mask
Mucize Doktor Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Eylül 2020 Cuma ATV Canlı izle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Eylül 2020 Cuma ATV Canlı izle!
Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu? Gelinim Mutfakta 24 Eylül Puan Durumu mask
Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu? Gelinim Mutfakta 24 Eylül Puan Durumu
24 Eylül 2020 MasterChef İzle! MasterChef Türkiye 63. Son Bölümde Neler Oldu? mask
24 Eylül 2020 MasterChef İzle! MasterChef Türkiye 63. Son Bölümde Neler Oldu?
Doya Doya Moda 24 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Doya Doya Moda 54. Bölüm Puan Durumu mask
Doya Doya Moda 24 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Doya Doya Moda 54. Bölüm Puan Durumu
Kuaförüm Sensin 24 Eylül Günün Birincisi Kim? Kuaförüm Sensin 333. Bölüm Puan Durumu mask
Kuaförüm Sensin 24 Eylül Günün Birincisi Kim? Kuaförüm Sensin 333. Bölüm Puan Durumu
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mucize Doktor Dizisi 30. Bölüm Full İzle FOX! 23 Eylül Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 30. Bölüm Full İzle FOX! 23 Eylül Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 24 Eylül 2020 Cuma Canlı İzle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 24 Eylül 2020 Cuma Canlı İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 65. Bölüm Full İzle ATV! 23 Eylül Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Bir Zamanlar Çukurova 65. Bölüm Full İzle ATV! 23 Eylül Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Reyting listesinde zirveye oturan "Masumlar Apartmanı" izleyiciyi "gerçekliğe" davet ediyor mask
Reyting listesinde zirveye oturan "Masumlar Apartmanı" izleyiciyi "gerçekliğe" davet ediyor
Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 65. Bölüm Fragmanı İzle Youtube mask
Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 65. Bölüm Fragmanı İzle Youtube
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Eylül 2020 Cuma ATV Canlı izle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Eylül 2020 Cuma ATV Canlı izle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL