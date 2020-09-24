Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Eyl 2020 - 14:33

Yeni Hayat Dizisi 4. Bölüm Full İzle Kanal D! 23 Eylül Yeni Hayat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Yeni Hayat 4. Bölüm izle makalemizle birlikte, Yeni Hayat dizisine dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Yeni Hayat 4. Bölüm tek parça izle sayesinde de reklamsız tek parça izlemenizi sağlıyoruz. Makalemize göz atarak gerekli videolar ve linklere ulaşabilir, sonuç olarak ise Yeni Hayat 4. Bölüm izle seçeneğinden yararlanarak diziyi izleyebilirsiniz. İşte yeni dizi olan Yeni Hayat dizisi ve 4. Bölüme dair tüm detaylar…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yeni Hayat 4. Bölüm Full İzle Youtube

Kanal D'nin yeni sezon yapımlarından biri olan Yeni Hayat, yayın hayatına başladığı günden beri geniş hayran kitlesine sahip oldu. Sevilerek takip edilen yapım geçen hafta 3. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Melisa Asli Pamuk'un oynadığı Yeni Hayat dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Eski bordo bereli Adem ile sırlarla dolu Yasemin'in imkansız aşkını anlatan Yeni Hayat hikayesi ile izleyenleri etkilemeyi başardı. Oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çeken yapım her hafta perşembe günleri yeni bölümü ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Yeni Hayat Dizisinde 3. Bölümde Neler Oldu?

Yönetmenliğini Başak Soysal'ın yaptığı Yeni Hayat dizisinin geçen hafta yayınlanan 3. bölümü heyecanlı sahneleri ekranlara taşıdı. Yasemin'in Adem'i öpmesi, Adem'de Yasemin'in bir şeyler sakladığına dair şüphe uyandırır. Yasemin Adem'in dikkatini dağıtmaya ve kafasını karıştırmaya devam ederken, Adem Yasemin'in bir şeyler sakladığından emin olur. Mesleki birikimi ile Yasemin'in gizli işler yaptığını farkeden Adem bunu ortaya çıkarmanın yollarını arar.  Timur'un ortakları eski bir bordo bereliyi koruma olarak tutmasından rahatsız olur. Ancak Timur, Adem'den gayet memnundur. Timur Adem için ortakları ile karşı karşıya gelir. Yasemin ise kaçma planını bir an önce gerçekleştirmek ister. Ancak başına geleceklerden haberi yoktur. Timur ve Yasemin'in baş başa çıktıkları yolda Yasemin kaçırılır. Bu sırada Adem'e de yeni bir iş teklifi gelmesiyle işler iyice karışmaya başlar.

Yeni Hayat Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni Hayat dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasemin'in kaçırılmasu üzerine Adem ve Timur'un yaptığı plan işe yaradı. Yasemin'i kurtarırken vurulan Adem, Timur'un güvenini tam anlamıyla kaznıyor. Yeni bölüm fragmanında Yasemin ile Adem arasında geçen konuşmadan sonra Adem Yasemin'in kaçmasına izin verecek mi? Karısı Nevin'in Adem'den sakladığı sır ne? Bu soruların cevapları bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bölümle cevap bulacak.

24 Eyl 2020 - 14:33 - Dizi Fragmanları

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yeni Hayat Dizisi 4. Bölüm Full İzle Kanal D! 23 Eylül Yeni Hayat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Yeni Hayat Dizisi 4. Bölüm Full İzle Kanal D! 23 Eylül Yeni Hayat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
4 yıllık hasret son buldu! Bir aile daha evladına kavuştu - Video Haber mask
4 yıllık hasret son buldu! Bir aile daha evladına kavuştu - Video Haber
Yarım Kalan Aşklar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Eylül Yarım Kalan Aşklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yarım Kalan Aşklar Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Eylül Yarım Kalan Aşklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 30. Bölüm Full İzle FOX! 23 Eylül Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 30. Bölüm Full İzle FOX! 23 Eylül Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 24 Eylül 2020 Cuma Canlı İzle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 24 Eylül 2020 Cuma Canlı İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 65. Bölüm Full İzle ATV! 23 Eylül Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Bir Zamanlar Çukurova 65. Bölüm Full İzle ATV! 23 Eylül Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL