Yeni Hayat Dizisi 4. Bölüm Full İzle Kanal D! 23 Eylül Yeni Hayat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Yeni Hayat 4. Bölüm Full İzle Youtube

Kanal D'nin yeni sezon yapımlarından biri olan Yeni Hayat, yayın hayatına başladığı günden beri geniş hayran kitlesine sahip oldu. Sevilerek takip edilen yapım geçen hafta 3. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Melisa Asli Pamuk'un oynadığı Yeni Hayat dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Eski bordo bereli Adem ile sırlarla dolu Yasemin'in imkansız aşkını anlatan Yeni Hayat hikayesi ile izleyenleri etkilemeyi başardı. Oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çeken yapım her hafta perşembe günleri yeni bölümü ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Yeni Hayat Dizisinde 3. Bölümde Neler Oldu?

Yönetmenliğini Başak Soysal'ın yaptığı Yeni Hayat dizisinin geçen hafta yayınlanan 3. bölümü heyecanlı sahneleri ekranlara taşıdı. Yasemin'in Adem'i öpmesi, Adem'de Yasemin'in bir şeyler sakladığına dair şüphe uyandırır. Yasemin Adem'in dikkatini dağıtmaya ve kafasını karıştırmaya devam ederken, Adem Yasemin'in bir şeyler sakladığından emin olur. Mesleki birikimi ile Yasemin'in gizli işler yaptığını farkeden Adem bunu ortaya çıkarmanın yollarını arar. Timur'un ortakları eski bir bordo bereliyi koruma olarak tutmasından rahatsız olur. Ancak Timur, Adem'den gayet memnundur. Timur Adem için ortakları ile karşı karşıya gelir. Yasemin ise kaçma planını bir an önce gerçekleştirmek ister. Ancak başına geleceklerden haberi yoktur. Timur ve Yasemin'in baş başa çıktıkları yolda Yasemin kaçırılır. Bu sırada Adem'e de yeni bir iş teklifi gelmesiyle işler iyice karışmaya başlar.

Yeni Hayat Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni Hayat dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasemin'in kaçırılmasu üzerine Adem ve Timur'un yaptığı plan işe yaradı. Yasemin'i kurtarırken vurulan Adem, Timur'un güvenini tam anlamıyla kaznıyor. Yeni bölüm fragmanında Yasemin ile Adem arasında geçen konuşmadan sonra Adem Yasemin'in kaçmasına izin verecek mi? Karısı Nevin'in Adem'den sakladığı sır ne? Bu soruların cevapları bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bölümle cevap bulacak.