Babil 13. Bölüm Full İzle! 25 Eylül Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Babil 13. Bölüm Full İzle YouTube

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Babil tüm heyecanı ile devam ediyor. İrfsn'ın girdiği tehlikeli yoldaki mücadelesinde her hafta yaşanan yeni gelişmeler ve sırlar izleyici tarafından merak ediliyor. Başarılı reytingleri ile ekrana damgasını vuran Babil her hafta cuma akşamı yayınlanıyor.

Halit Ergenç, Onur Saylak, Birce Akalay ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı dizide İrfan'ın tehlikelerle dolu yolunun nereye çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Babil seyircilerden tam not alan hikayesi ile hız kaybetmeden devam ediyor. İlginç senaryosu ile cuma akşamlarının vazgeçilmezi Babil bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

Babil Dizisindeki 12. Bölümde Neler Yaşandı?

Babil dizisinde geçen hafta yayınlanan 12. bölümde İrfan birke daha zor bir kararın eşiğinde kalır. Süleyman ile yeniden karşı karşıya gelen İrfan, ya Süleyman'ın kurbanı olacak ya da Süleyman'ı yok edecek. Bu kararı vermesi gereken İrfan Ayşe ile tehlikeli bir oyuna başlar. Diğee yandan Eda ile Egemen'in yakınlaşması ortalığı karıştırır. Bu yakınlaşmadan şüphelenen İlay, Deniz'in İrfan'ın oğlu olmadığını anlar. Ancak bu konuda ne yapacağını bilemez.

Babil yayınlanan son bölümü ile akıllarda birçok soru bıraktı. İrfan'ın Süleyman ile olan savaşı kazanıp kazanamayacağı merak ediliyor. İrfan'ın Deniz'in Egemen'in oğlu olduğunu öğrenmesi ise an meselesi haline geldi. Babil'in 12. bölümü yürekleri ağza getirdi. Gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağının belli olmadığı Babil'in yeni fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Babil Dizisi 13. bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Babil dizisinin 13. fragmanı yayınlandı. 13. bölüm tanıtımı 2 ayrı fragmanla yapılan Babil'de Egemen oğluna babalık yapmak da kararlı. İrfan'ın bu büyük sırla yüzleşmesinden korkan Eda ne yapacağını bilemiyor. İlay ise Eda ile büyük bir yüzleşme yaşayacak. Babil heyecan ve sırlarla dolu yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.