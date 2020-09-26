İyi Günde Kötü Günde 3. Bölüm Full İzle Star TV! 26 Eylül İyi Günde Kötü Günde Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

İyi Günde Kötü Günde 3. Bölüm Full İzle YouTube

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan İyi Günde Kötü Günde dizisi yoğun ilgi görüyor. İlk 2 bölümü yayınlanan dizi seyirciden tam not almayı başardı. Sevilen dizi bu sezonun reyting rekortmeni olmaya aday. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi bugünde saat 20.00'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

Başrollerini Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay'ın oynadığı dizi nikah masasında bırakılmış bir kadının aşk hikayesini eğlenceli bir anlatımla ekranlara taşıyor. Dramatik olan hikaye keyifli anlatımı ile hem duygusal hem de eğlenceli bir seyir keyfi sunuyor. Sezonun güçlü yapımlarından biri olan İyi Günde Kötü Günde dizisi yepyeni bölümleri ile her hafta cumartesi akşamları Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

İyi Günde Kötü Günde Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

İyi Günde Kötü Günde dizisi geçen hafta yayınlanan 2. bölümü ile seyirciyi heyecanlandırdı. Şaşkınlık yaratan bölümde seyirci keyifli anlar da yaşadı. Leyla Melisa'nın evleneceği adamın Sarp olduğunu öğrenince şok olur. Bu düğünü yapmak istemeyen Leyla işi bırakmaya karar verir. Ancak kraliçe ile bir türlü konuşamaz. Bu sırada düğün için üstüne bir sürü sorumluluk binmiştir bile. Düğünü organize etmek için sürekli görüştüğü Melisa ise Leyla ile arkadaş olmak ister. Leyla'nın aşk hayatına dair sorular soran Melisa'nın bir şeylerden şüphelenmesi Leyla'yı korkutur.

Düğününü organize eden kişinin Leyla olması Sarp'ı da yıkar. Sarp bu işe engel olmak zorundadır. Düğünü yapmaması için Sarp Leyla ile konuşmaya çalışır. Ancak Leyla konuşmayı reddeder. Sarp evine kadar gelince Leyla konuşmayı kabul eder ve zaten düğünü yapmayacağını söyler. Leyla ve Sarp bir taraftan bu sorunu çözmeye çalışırken, Melisa'nın planları ile sürekli yan yana gelir. Düğünü organize etmemek için Leyla henüz istifa edememişken, Sarp Leyla ile çalışmak istemediklerini kraliçeye söyler. Kraliçenin ağır tepkisi ile karşılaşan Leyla Sarp'a hesap sormak için gittiği odasında bayılır. Bu sırada Leyla'nın da Sarp'ın yanına gelmesi işleri karıştırır.

İyi Günde Kötü Günde Dizisi 3. Bölüm Fragmanı

İyi Günde Kötü Günde dizisinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Leyla'nın yeni evinin işlerine yardıma gelen Melisa ve Sarp dikkat çeker. Leyla ve Melisa'nın iyice yakınlaşması Sarp'ın hoşuna gitmez. Bu sırada Leyla kendisi ile ilgilenen adayı değerlendireceğini söyler.