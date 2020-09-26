Maria ile Mustafa 4. Bölüm Full İzle ATV! 26 Eylül Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Maria ile Mustafa 4. Bölüm Full İzle YouTube

Kolombiya'da Türkiye'ye gelen Makedonyalı bir babanın kızı olan Maria ile Ürgüplü zengin ailenin veliahtı Mustafa'nın imkansız aşkını anlatan Maria İle Mustafa dizisi büyük bir ilgi ile takip ediliyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Maria İle Mustafa yayınlandığı günden bu yana seyircinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Cumartesi akşamları yayınlanan dizide yaşanacak yeni gelişmeler her hafta heyecanla bekleniyor. Maria ile Mustafa'nın zorlu ve tehlikelerle dolu aşk hikayesinin anlatıldığı dizide heyecan her hafta artıyor. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından olan Maria ile Mustafa, cumartesi akşamlarını keyiflendirmeye devam ediyor.

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Maria İle Mustafa dizisi, farklı dünyaları olan iki gencin çarpıcı aşk hikayesini anlatıyor. Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'in başrollerini paylaştığı dizi büyük bir ilgi ile izleniyor. Geniş oyuncu kadrosu, çekildiği yerler ve hikayesi merak edilen dizi seyirciler tarafından sürekli araştırılıyor. ATV ekranlarının dikkat çeken yapımı Maria İle Mustafa her hafta cumartesi günleri saat 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor.

Maria İle Mustafa Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Maria İle Mustafa dizisinin 3. bölümünde izleyici heyecanlı dakikalara tanık oldu. Maria'nın zor kararına tanık olan seyirci dizinin yeni bölümünü şimdiden merak etmeye başladı.

Geçen hafta yayınlanan 3. bölümde Mustafa'nın çocuğunu taşıyan Maria aşkı ile gururu arasında sıkışıp kalır. Mustafa'nın Gonca'dan ayrılmasını istemeyen Kudret, Maria'yı kovar. Hamile olan Maria bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Maria'nın ne yapacağı konusunda karışık olan kafası Reyhan'ın söyledikleri ile netleşir. Maria net bir karar almaya çalışır. Mustafa'nın ise Maria'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Mustafa, Maria için bütün dünyayı karşısına almaya hazırdır. İki aşık onları bekleyen tehlikeden habersizdir.

Galip'in ateşlediği silah ortalığı karıştırır. Öfkesi ve intikam hırsı ile yaşananlara sebep olduğunu düşünen Nadire büyük bir suçluluk duygusu içindedir.

Maria İle Mustafa Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Maria İle Mustafa dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa'nın kaçacakları haberi konağın gündemine bomba gibi düştü. Mustafa'yı kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazır olan Gonca ile Maria'nın tartıştığı sahne dikkat çekti. Maria ile Mustafa yeni bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.