Kuaförüm Sensin 28 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Kuaförüm Sensin 335. Bölüm Puan Durumu

Kuaförüm Sensin 335. Bölüm Full izle YouTube

Show TV ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı programı hafta içi her gün seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Birbirinden farklı konseptleri en başarılı şekilde ortaya koymaya çalışan yarışmacıların puan durumuna göre devam ettikleri yarışma saat 12.30'da ekranlara geliyor. En iyi saç ve makyaj yapma iddiası taşıyan yarışmacılar programda kıyasıya rekabet ediyor.

Jüri koltuğunda Işıl Rençber, Adnan Serter, Seçkin Süngüç ve Fatih Ürek'in oturduğu yarışmada, bir kuaför, bir makyöz ve bir modelden oluşan ekipler belirlenen konseptin en iyisi olmaya çalışıyor. Hafta boyunca yaptıkları saç ve makyajın puanlandığı yarışmada haftanın birincisi 10 bin liralık ödülü kazanırken, en düşük puanı alan ekip yarışmaya veda ediyor. Çiğdem Batur'un başarılı sunumu ile hafta içi her gün saat 12.30'da ekranlara gelen yarışmada heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kuaförüm Sensin Programında Geçen Hafta Kim Elendi?

Kuaförüm Sensin programında 21-25 Eylül haftası geride kaldı. Geçen hafta yayınlanan programda birçok farklı konseptte yarışan takımlar içinde Asli-Burcu-Raba ekibi en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti. Yarışmaya yeni katılan ekip hafta boyunca modeli ile sıkıntı yaşadı. İlk haftasında çok düşük puanlar alan ekip, uzun süre rekabet etme şansını yakalayamadı. Aslı-Burcu ekibi yarışmaya veda ederken, en yüksek puanı alan Eylem-Meltem-Esra ekibi 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Kuaförüm Sensin 28 Eylül Birincisi Kim?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 28 Eylül günü yayınlanacak program ile yeni hafta başlayacak. Yarışmadan elenen Aslı-Burcu-Rana ekibinin yerine gelecek yakım ve göstereceği performans merak ediliyor. Kuaförüm Sensin yarışmasında 28 Eylül gününün birincisi henüz açıklanmadı. Yeni ekibinde katılımı ile en iyi konsepti hazırlayan takım açıklandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Show TV ekranlarının sevilen yarışması Kuaförüm Sensin yeni takımı ve heyecan dolu bölümleri ile bu haftada ekranlarda. Program Çiğdem Batur'un renkli sunumu ile hafta içi hergün 12.30'da Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşacak.