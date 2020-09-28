Uyanış: Büyük Selçuklu 1. Bölüm Full İzle TRT 1! 28 Eylül Uyanış: Büyük Selçuklu 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ekranların yeni yapımlarından olan Uyanış: Büyük Selçuklu 1. Bölüm full izlemek için haber detayında yer alan videoyu açabilirsiniz. Tarihi en iyi şekilde konu alan, Selçuklu ile ilgili her detayı tek tek, ince ince işleyen en büyük prodüksiyonlar arasında yer alan Uyanış: Büyük Selçuklu Dizisi 1. Bölüm ile birlikte aksiyona hazır olun. İşte detaylar…
Uyanış: Büyük Selçuklu 1. Bölüm Full İzle Youtube
Uyanış: Büyük Selçuklu TRT1 ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak. Tanıtım filmleri ile merak uyandıran dizinin bu akşam yayınlanacak ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi dönem yapımı olmasından kaynaklı çok büyük bir prodüksiyona sahiptir. Başrollerini Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Hatice Şendil gibi ünlü isimlerin paylaştığı yapım daha ekrana gelmeden yoğun ilgi topladı.
Selçuklu devletinin taht savaşları ve yükselişinin farklı bir perspektiften ele alındığı dizinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile ilgi çeken yapım ilk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 20.00'da TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak.
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi Neyi Anlatacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu, Selçuklu devletinin yükselişini, mücadelelerini ve taht kavgalarını farklı perspektiflerden ele alarak değerlendirecek. Alparslan'ın ölümü ile Melikşah tahta geçer. Tahta geçtiği gün hatununu da kaybeden Melikşah'ı zor bir süreç beklemektedir. Dışarda Bizansla savaşan Selçuklu içerde ise Hasan Sabah ve ekibiyle uğraşmaktadır. Melikşah'ın bu mücadelesinde babasız büyüyen Sencer ve Nizamülmülk en büyük destekçileri olacaktır. Melikşah'ın fedaisi olan Sencer Turna ile de fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Melikşah içeride ve dışarıda birçok mücedale verirken, sarayın içinde de Terken hatunun başını çektiği başka entrikalar dönmektedir. Melikşah'ın annesi Seferiye hatun ve Türkmen kızı Elçin ise Terken hatunun entrikalarına karşı çıkacaktır.
Savaşları, saray entrikaları ve aşkları ile Selçuklu devletinin büyümesini anlatacak yeni yapım Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam saat 20.00'da TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı dizinin yönetmenliğini Emre Konuk yapıyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ise şu şekildedir.
· Buğra Gülsoy
· Hatice Şendil
· Ekin Koç
· Gürkan Uygun
· Sevda Erginci
· Leyla Lydia Tuğutlu
28 Eyl 2020 - 15:35 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.