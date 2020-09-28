Gençliğim Eyvah 16. Bölüm Full İzle ATV! 28 Eylül Gençliği Eyvah 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Gençliğim Eyvah 16. Bölüm Full İzle Youtube

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah her hafta pazartesi günleri yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yıllarca aynı mahallede kebap satarak rekabet eden Zekeriya ve Arif isimli 2 arkadaşın aile hayatlarının ve maceralarının anlatıldığı dizi de heyecan hiç bitmiyor. Arif ve Zekeriya'nın eşlerinden sakladıkları sırlar ve atıldıkları maceralar izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Gençliğim Eyvah dizisinin başrollerinde Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen ve Günay Karacaoğlu gibi deneyimli isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesi ile Gençliğim Eyvah her hafta pazartesi günleri ekrana gelmeye devam ediyor. Atv ekranlarının sevilen dizisi bu akşam 20.00'da seyircisi ile buluşacak.

Gençliğim Eyvah Dizisi 15. Bölümde Neler Oldu?

Gençliğim Eyvah dizisi geçen hafta yayınlanan son bölümünde izleyicilere heyecan dolu keyifli saatler yaşattı. Zekeriya ve Arif'in 25 yıllık arkadaşları Yakup, İstanbul'a gelir. Antalya'daki Kebapçılar Kongresi'nde oda arkadaşları olan Yakup, Zekeriya ve Arif'in İtalyan kadınlarla beraber olduğunu bilir. Geveze bir arkadaş olan Yakup'un Antalya'da yaşananları eşlerine anlatmasından korkan ikili, Yakup'u göndermenin yollarını arar.

Zekeriya ve Arif Yakup ile uğraşırken, herkesin sırt çevirdiği Ahmet'in de morali bozuktur. Ailesinin ona sırt çevirmesi ve Azra ile ayrılması canını sıkar. Bu sırada ona destek olan tek kişi Çağla'dır. Azra'yı Zola'ya isteyeceklerini öğrenen Ahmet tamamen yıkılır.

Gençliğim Eyvah Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Gençliğim Eyvah dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen bölümden sonra Ahmet ile Azra arasında neler olacağı merak ediliyor. Azra'nın Zola ile nişanlanması izleyenleri şaşırttı. Gençliğim Eyvah dizisinin 16. bölüm fragmanında Zekeriya ve Arif'in karılarının kendilerinden sakladıkları şeyi öğrenmek için çıktıları yolda yaşadıkları maceralar dikkat çekiyor. Karılarını takip ederken, ikili dayak yiyor. Nezarethaneye de düşen ikili ne yapacağını bilemez. Gençliğim Eyvah eğlence dolu 16. bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ATV ekranlarında.