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- 01 Eki 2020 - 09:47

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Ekim 2020 Canlı izle! Esra Erol Son Bölüm Full İzle…

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Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Esra Erol 1 Ekim 2020 Canlı İzle

Hafta içi her gün ATV ekranlarında ekrana gelen Esra Erol'un reality programı tüm hızı ile devam ediyor. Birbirinden farklı kişi ve gündemlerle akıl almaz olayların açığa çıkarıldığı program uzun yıllardır yayın hayatına devam ediyor. Başarılı sunucu Esra Erol'un programında birçok kişiye yardım eli uzatılıyor.

Esra Erol ve ekibi  yıllardır olduğu gibi dağılmış aileleri, kayıpları bulmaya devam ediyor. Suç kapsamında olan birçok konuyu açığa çıkarıyor. Türkiye'nin gündemine oturan olayları çözen Esra Erol ve ekibi, yaşanan acı dolu gerçekleri ekrana taşımaya devam ediyor. Ekranların en çok izlenen reality programı Esra Erol hafta içi her gün saat 16.20'de ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

Esra Erol 30 Eylül Programında Neler Yaşandı?

Esra Erol'un dün yayınlanan 30 eylül programında yeni gelişmeler ve yüzleşmeler yaşandı. Birçok farklı gündem ekranlara geldi.

Annesi ile Türkiye'ye gelen %65 zihinsel engeli olan Semra Yıldırım Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kaybolmuştu. Esra Erol'un günlerdir aradığı Semra Yıldırım, Gebze'de ortaya çıktı. Semra Yıldırım'ın Volkan isimli gençle bulunması akılları karıştırdı. Semra Volkan'a aşık olduğunu açıkladı. Tüm bunlarla beraber Volkan'ın annesi Melda hanım hakkındaki iddialar da izleyenleri şaşırttı. Semra Yıldırım, Volkan'ın annesi Melda hanımın kendisini Konya'ya götürdüğünü ve erkeklerle tanıştırdığını iddia etti. Semra Yıldırım'ın annesi ile Belçika'ya dönüp dönmeyeceği ise merak ediliyor.

Kızı Pınar ve torununa uzun zaman ulaşamayan anne Esra Erol'a gelmişti. Anne kızı ile aylar sonra canlı yayında yüzleşti. Başka bir yüzleşme ise eski kocası Halil İbrahim'e kaçan Zemzem ile kocası arasında yaşandı.

Esra Erol Bugün ATV Ekranlarında

Esra Erol'un reality programında dün yaşanan gelişmelerden sonra neler olacağı merak ediliyor. Esra Erol yeni gündem ve gelişmeler ile bugün saat 16.20'de ATV ekranlarında seyircisi ile buluşacak.

01 Eki 2020 - 09:47 - Dizi Fragmanları

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