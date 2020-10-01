Yarım Kalan Aşklar 4. Bölüm Full İzle! 1 Ekim Yarım Kalan Aşklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yarım Kalan Aşklar 4. Bölüm Full İzle Youtube

En çok izlenen dijital platformlardan biri olan Blu TV'de yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisi ilginç senaryosu ile ilgi çekmeye devam ediyor. Yarım Kalan Aşklar yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyicinin yoğun ilgisini çekmeyi başarmıştır. Sevilen yapımın perşembe günleri yeni bölümü yayınlanmaktadır. Dijital platform yapımı olmasından kaynaklı reklamı da olmayan dizi perşembe akşamlarının en sevilen yapımı olmaya devam ediyor.

Başrollerini Burak Deniz ve Dilan Deniz Çiçek'in paylaştığı Yarım Kalan Aşklar dizisi cinayete kurban giden gazeteci Ozan'ın katilinin bedeninde yeniden hayata dönmesi konu ediliyor. İlginç ve çarpıcı konusu, eğlenceli anlatımı ile Yarım Kalan Aşklar dizisi yepyeni bölümleri ile her hafta Blu TV'de yayınlanmaya devam ediyor.

Yarım Kalan Aşklar Dizisi 3. Bölüm Bölümde Neler Oldu?

Yarım Kalan Aşklar dizisinin geçen hafta yayınlanan 3. bölümü seyirciye yine heyecan ve eğlence dolu dakikalar yaşattı. Ozan yeni bedeni Kadir'e alışmasıyla beraber planlar yapmaya ve bu işten nasıl kurtulacağını düşünmeye başladı.

Elif'in kaçırılıp tehdit edilmesi Kadir'i korkutur. Ancak Elif bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Bu yüzden araştırmalara Kadir de Elif'le beraber devam eder. Birçok kişinin kör olduğu bir köye araştırma için giden ikili şüpheli tavırlarla karşılaşır.

Kadir'in bilişim şubeye bıraktığını söylediği ancak evinde sakladığı diski Ebru bulur ve cinayet görüntülerini izlemek için bilişim şubeye bırakır. Bu sırada Elif'le araştırmadan dönen Kadir hastaneye kaldırılan kızının yanına gider ve eski karısı ile tartışır. Ayı günün akşamına bir ceset gömmesi gereken Kadir, bu karışıklıktan nasıl sıyrılacağını bilemezken diğer taraftan da Elif'ten uzak durmaya dayanamaz.

Yarım Kalan Aşklar Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı MI?

Yarım Kalan Aşklar dizisinin yeni bölüm fragmanında Kadir'in cinayet görüntülerini izleyen Ebru, üstüne gitmeye başlar. Bu sırada ayı, Kadir'in eski karısını kaçırır. Elif'in Ozan'ın katillerini aramaya devam ettiği fragmanda Elif ile Kadir'in öpüşmesi dikkat çekti.