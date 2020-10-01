Yeni Hayat Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 1 Ekim Yeni Hayat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni Hayat Dizisi 5. Bölüm Full İzle Youtube

Yeni sezonun en sevilen yapımlarından olan Yeni Hayat dizisi reytinglerde zirveye oynamaya devam ediyor. Perşembe günleri yayınlanan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Tehlikeli bir hayatın ortasında doğan yasak bir aşk hikayesini anlatan dizi konusu ile ilgi çekmeye devam ediyor.

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Tayanç Apaydın'ın oynadığı Yeni Hayat dizisinde gerilim, aşk ve aile konuları hep beraber ele alınıyor. Yeni Hayat dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve hareketli sahneleri ile seyirciyi ekrana kilitliyor. Kanal D ekranlarının güçlü yapımlarından Yeni Hayat her hafta perşembe günleri ekrana gelmeye devam ediyor.

Yeni Hayat Dizisinin 4. Bölümünde Neler Yaşandı?

Yeni Hayat dizisinin geçen hafta yayınlanan 4. bölümü seyirciye heyecan dolu anlar yaşattı. Dizinin final sahnesi yürekleri ağza getirdi.

Yeni Hayat dizisinin 4. bölümünde Yasemin'in kaçırılması üzerine deliye dönen Timur, Adem ile bir kurtarma planı yapar. Adem bir yandan Yasemin'i kurtarmayı düşünürken diğer taraftan da yeni başladığı iş için Timur'un sağ kolu olmaya çalışır. Yasemin ise öldürüleceğinden habersiz planının işlediğini sanmaktadır. Yasemin öldürülmeden hemen önce Adem çatışmaya başlar ve Yasemin'i kurtarır.

Yasemin'i kurtarmaya çalışan Adem için ailesi çok endişelenir. Timur ise onları korumak için ölümü göze alan bu adamı sağ kolu yapmaya karar verir. Adem planladığı gibi, Timur'a yakın olmayı başarmıştır. Bu sırada Yasemin neden böyle bir plana başvurduğunu Adem'e anlatır. Her iki aile içinde işler normale dönmeye başlarken, Yasemin ve Adem'in öpüştüğü videonun mesaj olarak gelmesi ortalığı karıştırır.

Yeni Hayat Dizisi 5. Bölüm Fragmanı

Yeni Hayat dizisinin yayınlanan 5.bölüm fragmanında Yasemin ile Adem arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor. İkilinin yakınlaşması Nevin'i şüphelendirmeye başlar. Timur ise Yasemin'in ağzını arar. Yeni Hayat dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşacak.