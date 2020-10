Doya Doya Moda 2 Ekim Haftanın Birincisi Kim Oldu? Doya Doya Moda 60. Bölüm Canlı İzle

Doya Doya Moda 60. Bölüm Canlı İzle

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Moda konusundaki iddialarını kanıtlamaya çalışan yarışmacıların rekabet ettiği yarışma bu sezonda yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yayınlandığı her bölümde birbirinden renkli kombinleri ve hırslı yarışmacıları ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam eden yarışma programında heyecan her geçen gün artıyor. Doya Doya Moda yarışması yeni bölümleri ile hafta içi her gün 12.30'da TV8 ekranlarında oluyor.

Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu oturuyor. Moda konusunun deneyimli ve birikimli isimlerinden oluşan jüri her gün yarışmacıların kombinlerini değerlendiriyor ve puanlıyor. 7 tane büyük beden kadının yarıştığı programda, yarışmacılar en yüksek puanları almak ve kendilerini kanıtlamak için kıyasıya mücadele ediyor. Haftanın ve sezonun birincisi olup, büyük ödülü almak için rekabet eden yarışmacılar Doya Doya Moda yarışması ile her gün ekranlarda oluyor.

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması 1 ekim programı ile dün haftanın 4. gününü geride bıraktı. Haftanın finaline çok yaklaşıldığı dünkü programda heyecan zirvedeydi. Konsepte en uygun kombini yapmak için kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan 5 tanesi tam puan aldı.

Haftanın her günü alınan puanların belirleyici olduğu yarışmada dün ilginç bir puanlama yaşandı. Rümeysa, Özde, Sabiha, Birben ve yeni yarışmacı Aslı 20 tam puan aldı. Birinciliği paylaşan bu 5 yarışmacıyı 11 puanla Rabia takip ederken, 5 puan alan Zeynep ise günü son sırada tamamladı.

Doya Doya Moda 2 Ekim Haftanın Birincisi Belli Mi?

Doya Doya Moda yarışmasında dün yapılan ilginç puanlamadan sonra yarışmacıların bugün alacağı puanlar merak ediliyor. Haftanın son programında alınan puanlarla 28 eylül 2 ekim haftasının birincisi belli olacak. Yarışmanın favori adayları hafta boyunca aldıkları yüksek puanlar ile birinciliğe adayken, kimin eleneceği de merak ediliyor.

Doya Doya Moda programının 2 ekim hafta birincisi henüz belli değil. Haftanın birincisi açıklandıktan sonra, haberimizden öğrenebilirsiniz.