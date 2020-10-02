Gölbaşından Azerbaycan'a Uzanan Devasa Sevgi Seli! Ankaralı Gençler, O Şarkıcıyı Görünce Duygusal Anlar Yaşattı.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bağa dikkat çeken sanatçı iki devlet tek millet ve kardeşlik vurgusu yaptı. Azerin "Şükürler olsun Türkiye, Azerbaycan’a tam destek veriyor” dedi.

Türk bayrakları ve seslendirdiği ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsü eşliğinde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan Sanatçı Azerin, kendini karşılayan heyete teşekkürlerini iletti. “İşte birlik ve beraberlik budur” diyerek duygularını ifade etti.

Azerin “İnşallah Azerbaycan kazanacak ve inşallah hep beraber Karabağ’da, Şuşa’da, Cıdır Ovası’nda Laçın’da bu eserlerimizi şarkılarımızı söyleyeceğiz. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nde oy kullanmaktan mutluyum. İkinci ülkemiz değil Türkiye, öz ülkemiz, öz vatanımız. Şükürler olsun ki Azerbaycan’da da yıllardır bu düşünce ile yaşıyoruz. Yeni nesil artık Türkiye’ye ikinci vatan olarak bakmıyor. Şükürler olsun ki artık ulaşım noktasında da sınır yok. Aramızdaki kardeşlik dış mihrakları rahatsız ediyor. Soydaşlarımızın desteği için Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’da sık sık teşekkürlerini iletiyor” dedi. Kendisini karşılayan heyetle birlikte “Çırpınırdı Karadeniz” türküsünü söyleyen Azerin daha sonra Başkan Şimşek tarafından makamında ağırlandı.

“Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın”

Ziyarette konuşan Başkan Ramazan Şimşek, “Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’ındır, Karabağ Türklerindir” diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında. Hiçbir zaman ayrımız gayrımız olmadı. Hep bir olduk, beraber olduk. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Devletimiz güçlü bir devlet. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Ramazan Şimşek olarak Azerbaycan'da gönülden savaşmaya hazırım. İki devlet tek millet olduğumuz Azerbaycan’ın yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir. "