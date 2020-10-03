Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. Bölüm Full İzle! 3 Ekim Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. Bölüm Full İzle Youtube

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk eğlenceli bölümleri ile her hafta ekrana gelmeye devam ediyor. Yıllar sonra yeniden başlayan bir aşkın eğlenceli ve duygusal anlatımı ile dizi seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Cumartesi günlerinin iddialı yapımı yeni sezonda da büyük ilgi ile takip ediliyor.

Aslıhan Güner ve İsmail Demircinin başrollerini paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi heyecan ve neşe dolu bölümleri ile her hafta cumartesi günleri ekrana geliyor. Yıldız ve Kuzey'in yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini anlatan dizide ikili arasındaki tatlı atışmalar ve tutkulu ilişkileri sevilerek izleniyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümleri ile her hafta cumartesi günü saat 20.00'da ekranlara geliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. Bölümde Neler Oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin geçen hafta yayınlanan 33. bölümünde yaşananlar seyirciyi derinden etkiledi. Zaman zaman duygusal zaman zaman eğlenceli sahnelerin yaşandığı 33. bölümde Yıldız ve Kuzey aşkı bir kez daha sınavdan geçiyor.

Kuzey Şule'nin yanında uyandığı için şok geçirir. Şule'nin ve kızlarının kendisine tuzak kurduğunu düşünen Kuzey onlara bunun hesabını sorarken, Şule'nin gece beraber fotoğraflarını Yıldız'a gönderdiğini öğrenir. Olanlar karşısında çok şaşırtan Kuzey, hatırlamadığı gecenin açıklamasını yapmak için Yıldız'ın yanına gider. Ancak bir kez daha kandırıldığını düşünen Yıldız Kuzey'e inanmaz ve onu terk eder. Kolyesini de fırlatıp atan Yıldız Kuzey'den vazgeçer. Kuzey'le ayrılığını fırsat bilen Bulut ise Yıldız'a yakınlaşmaya çalışır.

Sarhoş halde Yıldız'ın restoranına giden Kuzey, Bulut'u orada görünce deliye döner ve olay çıkarır. Yıldız da olaya karışır ve Kuzey'i durdurur. Kuzey bu yaşananları Sefer'e anlatınca onların da arası bozulur. Kuzey'in kardeşini aldattığını öğrenen Sefer Kuzey'le kavgaya girişir. Arkadaşlıkları bu kavga ile son bulur.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Geçen hafta yayınlanan bölümde Bulut'un kurduğu tuzağa düşen Kuzey'e neler olacağı merak ediliyor. Yayınlanan tanıtım fragmanı ise yeni bölüm heyecanını arttırdı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek.