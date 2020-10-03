03 Eki 2020 - 21:40
Son dakika haberi... Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi
Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarının 3'ünde insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesi verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.