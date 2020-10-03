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- 03 Eki 2020 - 21:40

Son dakika haberi... Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi

Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarının 3'ünde insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesi verildi.

03 Eki 2020 - 21:40 Ankara- Sağlık

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Son dakika haberi... Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi mask
Son dakika haberi... Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi
Son dakika haberi... Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi mask
Son dakika haberi... Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi
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