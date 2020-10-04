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- 04 Eki 2020 - 12:32

Emine Erdoğan'dan "Hayvanları Koruma Günü" paylaşımı

"Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, barınakların, hayvanlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen "dostlarla" dolu olduğunu belirterek, "Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim." çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara #1KapSu1KapMama vererek yaşamlarına yardımcı olalım. #4EkimHayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Dün Yedikule Hayvan Barınağını ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, "Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu iyilikler insanın merhametinin ne kadar engin olabileceğini gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Emine Erdoğan, Meclisin, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarması temennisinde bulundu.

Paylaşımında barınakta yaşayan "Leblebi" ismindeki köpek hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Leblebi bu barınağın canlarından. Dört kere ameliyat olmuş. Hayvanseverler ondan, o hayattan vazgeçmemiş.
Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak. Barınaklardaki tüm hayvanların, en kısa zamanda, çok sevilecekleri yuvaları olmasını diliyorum."

Paylaşımında "#SatınAlmaSahiplen" etiketini kullanan Erdoğan, ziyaretinden görüntülere de yer verdi.

04 Eki 2020 - 12:32 AA İstanbul- Gündem

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Emine Erdoğan'dan "Hayvanları Koruma Günü" paylaşımı
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