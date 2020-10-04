Mehmet Ali Erbil'den Muhteşem Video! Hayranları Sevinç Çığlığı Attı... Sonunda Ayaklandı! Tiktok'a Girdi...

Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardan beri kaçış sendromu hastalığıyla mücadele ediyordu. Son olarak durumunun iyi olduğu sanatçı arkadaşı tarafından verilen bilgiyle öğrenilen Erbil'le ilgili yeni bir video ortaya çıktı.

Maslak Acıbadem Hastanesi'nde 2 hafta tedavi olan Mehmet Ali Erbil eve dönmüştü. O dönemler küçük kızı Yasmin Erbil'den bilgi geldikten sonra bir daha haber alınamamıştı. Endişelenen hayranları için Ercan Avşar Erbil'in son sağlık durumuna dair bilgi vermiş ve çok iyi olduğunu, koronavirüs sebebiyle evde izole kaldığını ifade etmişti.

Ercan AVŞAR'ın resmi Tiktok hesabı üzerinden bugün paylaşılan videoda Mehmet Ali Erbil'in sakal tıraşı olduğu görüldü. Kolları ve bacakları incecik kalan Erbil'in iyice toparlandığı, saçlarının çıktığı görüldü. Bu vesileyle hayranları oldukça sevindi. Mehmet Ali Erbil'in son durumu oldukça iyi görünüyor.

Kızı Tepki Çekiyor!

Mehmet Ali Erbil'den ziyade son günlerde gündemde olan isim kızı Yasmin Erbil oluyor. Kızı Yasmin Erbil, resmi Instagram hesabında verdiği pozlarla dikkatleri üzerine ekiyor. Bu kez de gecelikle poz veren Yasmin Erbil'in siyah ip askılı geceliğiyle attığı fotoğraf altına binlerce tepki yorumu yapıldı.