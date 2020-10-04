Arıza 5. bölüm fragmanı izle!
Yayınlandığı ilk günden itibaren Türk halkının beğenisini toplamış olan Arıza dizisinin birbirinden iyi kadrosu ile olaylar daha farklı bir alıyor. Deyim yerindeyse; raylar yerinden oynayacak! Arıza 5. Bölüm fragmanı izlemek ve yeni bölüm hakkında bilgi almak için linke tıklamanız yeterli olacaktır! Keyifli izlemeler!
Nefes kesen yeni bölüm ile sizlerde adeta ekrana tutulacaksınız! Farklı olayların yaşandığı Arıza dizisinin başrolünde ise Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Ali Rıza karakteri birbirinden farklı olaylara karışacak ama yine de pes etmeyecek. Yeni bölümün beklenen fragmanı sizlerle! Arıza 5. Bölüm fragman kısmından reklamsız bir şekilde fragmanı izleyebilirsiniz.
04 Eki 2020 - 23:01 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.