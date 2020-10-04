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- 04 Eki 2020 - 23:01

Arıza 5. bölüm fragmanı izle!

Yayınlandığı ilk günden itibaren Türk halkının beğenisini toplamış olan Arıza dizisinin birbirinden iyi kadrosu ile olaylar daha farklı bir alıyor. Deyim yerindeyse; raylar yerinden oynayacak! Arıza 5. Bölüm fragmanı izlemek ve yeni bölüm hakkında bilgi almak için linke tıklamanız yeterli olacaktır! Keyifli izlemeler!

Nefes kesen yeni bölüm ile sizlerde adeta ekrana tutulacaksınız! Farklı olayların yaşandığı Arıza dizisinin başrolünde ise Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Ali Rıza karakteri birbirinden farklı olaylara karışacak ama yine de pes etmeyecek. Yeni bölümün beklenen fragmanı sizlerle! Arıza 5. Bölüm fragman kısmından reklamsız bir şekilde fragmanı izleyebilirsiniz.

04 Eki 2020 - 23:01 - Dizi Fragmanları

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