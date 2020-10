Yasak Elma Dizisi 79. Bölüm Full İzle Fox TV! 5 Ekim Yasak Elma 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 79. Bölüm Full İzle Fox TV! 5 Ekim Yasak Elma 78. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi ile takip edilen Yasak Elma dizisinde heyecan ve entrika tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen Yasak Elma dizisi zaman zaman heyecanlı zaman zaman eğlenceli sahneleri ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut ve Nesrin Cavadzede gibi isimlerin oynadığı Yasak Elma dizisi her hafta pazartesi günleri ekrana gelmeye devam ediyor. Sosyete hayatının iniş çıkışlarını ve 2 kadın arasındaki bitmez bilmez çekişmeyi anlatan Yasak Elma dizisinde her hafta başka bir entrika yaşanıyor. Yasak Elma yepyeni bölümleri ile her hafta pazartesi günleri saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Yasak Elma Dizisi 78. Bölümde Neler Yaşandı?

Yasak Elma dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde gerginlik ve heyecan biraradaydı. Ender'in şirketteki hisselerini çocuklara devrettiğini söylemesi ile gol yemiş olan Şahika bunun yalan olduğunu öğrenir. Abisine bu yalanı göstermek için Yiğit'i kullanan Şahika, gerçekleri ortaya çıkarırı. Ender'in kendisine yalan söylediğini öğrenen Kaya, ondan ayrılmaya karar verir. Yiğit de annesine çok kızgındır.

Halit ile yeniden evlenecek olan Yıldız, Kerim ile çekişmeye devam eder. Yıldız'ın yalıya taşındığı gece Kerim'in yemeğe gelmesi, Yıldız ve Halit arasında gerginlik çıkmasına yol açar.

Yasak Elma Dizisi 79. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yasak Elma dizisinde geçen hafta yayınlanan bölüm hem Yıldız hem de Ender için sıkıntılı geçmişti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında da ortalık karışacak gibi duruyor. Yıldız Ender ile Kaya'yı barıştırmaya çalışırken, Şahika bu evliliği bitirmek için yeni planlar yapmaya devam ediyor. Ender ve Kaya'nın ayrılıp ayrılmayacağını merak ettiren yeni bölüm fragmanı da yayında. Yasak Elma entrika dolu yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da fOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşacak.