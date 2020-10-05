05 Eki 2020 - 23:06
Mhp Grup Toplantısı Salı günü saat kaçta? MHP grup toplantısı 6 Ekim canlı izle - Ankara
MHP TBMM Grup Toplantısı 6 Ekim 2020 Salı günü (Yarın) Saat:10.45'te yapılacaktır.
MHP TBMM Grup Toplantısı 6 Ekim 2020 Salı günü (Yarın) Saat:10.45'te yapılacaktır. Mhp'nin Grup toplantısı Covid-19 nedeniyle yalnızca Milletvekillere açık olacak, dışardan başka ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
MHP TBMM Grup Toplantısı 6 Ekim 2020 Salı günü (Yarın) Saat:10.45'te yapılacak yoplantıda Devlet Bahçeli'nin gündeme dair önemli açıklamalarda bulunması beklenmekte.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.