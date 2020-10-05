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- 05 Eki 2020 - 23:06

Mhp Grup Toplantısı Salı günü saat kaçta? MHP grup toplantısı 6 Ekim canlı izle - Ankara

MHP TBMM Grup Toplantısı 6 Ekim 2020 Salı günü (Yarın) Saat:10.45'te yapılacaktır.

MHP TBMM Grup Toplantısı 6 Ekim 2020 Salı günü (Yarın) Saat:10.45'te yapılacaktır. Mhp'nin Grup toplantısı Covid-19 nedeniyle yalnızca Milletvekillere açık olacak, dışardan başka ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

MHP TBMM Grup Toplantısı 6 Ekim 2020 Salı günü (Yarın) Saat:10.45'te yapılacak yoplantıda Devlet Bahçeli'nin gündeme dair önemli açıklamalarda bulunması beklenmekte.

05 Eki 2020 - 23:06 Ankara- Siyaset

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