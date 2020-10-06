Menajerimi Ara 7. Bölüm Full İzle Star TV! 6 Ekim Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Menajerimi Ara dizisinin başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman gibi ünlü oyuncular oynuyor. Bir ajansta çalışan 4 menajerin ve asistanlarının koşturmacalı hikayesini anlatan dizi diğer yandan da Antalya'dan gelmiş Dicle'nin babasıyla verdiği mücadele ve sektörde tutunma çabasını konu alıyor. Menajerimi Ara dizisi farklı hikayesi ve eğlenceli anlatımı ile her salı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Menajerimi Ara Dizisi 6. Bölümde Neler Oldu?

Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Kıraç'ın ajansı satın almak için aday olması ortalığı karıştırıyor. Ajansı almak için Ceylan'la görüşecek olan Kıraç çok heyecanlıdır. Ancak diğer menajerler bu duruma pek sevinmez.

Rıza Kocaoğlu'nun asitanlığını yapan Feris, oyuncu ile hiç beklemediği bir sorun yaşar ve bunu Dicle ile beraber çözmeye çelışırlar. Bu sırada Çınar'da Boran Kuzum'u yeni projesi için sakinleştirmeye çalışır.

Mayda, Kıraç'a ajansı satınaldığında Dicle'yi kovması için baskı yapmaktadır. Kıraç bu konuda ne yapacağını bilemez. Dicle'nin geleceği artık Kıraç'ın elindedir.

Menajerimi Ara Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Menajerimi Ara dizisinin bu akşam yayınlanacak 7. bölümünün fragmanı yayınlandı. 7. bölümde Dicle'nin ajanstan ayrılacak olması başta Barış olmak üzere herkesi üzüyor. Dicle'nin gitmesine Kıraç'ın engel olup olamayacağı ise merak konusu oldu. Menajerimi Ara dizisine bu hafta konuk oyuncu olarak katılacak isim ise Gökçe Bahadır olacak. Star TV ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ekranlara gelecek.