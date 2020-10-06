Masumlar Apartmanı 4. Bölüm Full İzle Star TV! 6 Ekim Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi OKB hastalığı olan kız kardeşleri ile beraber yaşayan Han ile İnci'nin zorlu aşk hikayesini anlatıyor. Masumlar Apartmanı dizisi merakla beklenen yeni bölümleri ile her hafta salı günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 3. Bölümde Neler Oldu?

Masumlar Apartmanı dizisinin geçen hafta yayınlana bölümünde İnci'nin dedesi Han'da kaldığını öğreniyor ve ikili arasında gerilim yaşanmaya başlıyor. İnci'ye çok kızan dedesi ona olan bütün güvenini kaybediyor. Kendini açıklamaya çalışan İnci ise ne yapacağını bilemiyor. Dedesi İnci'den kendisi ile Han arasında bir seçim yapmasını istiyor. Dedesini kaybedemeyecek olan İnci ise Han'la görüşmeye son veriyor.

İnci'nin kendisini bırakmasına dayanamayan Han, onun yanına gitmeye ve İnci'yi ikna etmeye çalışıyor. Ne yaparsa yapsın İnci'yiikna edemeyen Han vazgeçmiyor. Bu sırada Uygar'ın İnci'nin dedesine her şeyi anlatması ise ortalığı iyice karıştırıyor. Safiye'nin babası ile kavga etmesi sonucu babası bayılıyor. Ailenin yardımına ise İnci'nin dedesi koşuyor. Bu sırada Han ise İnci'ye evlenme teklifi ediyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumlar Apartmanı dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünün final sahnesinde Han'ın İnci'ye evlenme teklifi etmesi seyirciyi meraklandırmıştı. Merakla beklenen 4. bölümde ise ikilinin evlendiği görülüyor. Han ve İnci'nin ailelerinin vereceği tepki merak ediliyor. Masumlar Apartmanı beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da TRT1'de.