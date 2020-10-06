Hekimoğlu 20. Bölüm Full İzle Kanal D! 6 Ekim Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi her hafta salı günleri ekrana gelmeye devam ediyor. Yayın hayatına başladığı günden beri seyirciden tam not alan dizide macera hiç bitmiyor. Hekimoğlu dizisi her hafta ekrana taşıdığı farklı hayat hikayerleri ve maceralerı ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Hekimoğlu dizisi yeni bölümleri ile her salı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık gibi isimlerin oynadığı Hekimoğlu dizisi ilginç bir karakteri ve çalışma tarzı olan Ateş isimli doktorun maceralarını anlatıyor. Ateş ve ekibinin başınndan geçen çeşitli olayları ekrana taşıyan dizi her hafta büyük merakla bekleniyor.
Hekimoğlu Dizisi 19. Bölümde Neler Oldu?
Hekimoğlu dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde yine beklenmedik olaylar yaşandı. İpek'in yıllardır tanıdığı ve evin tamirat işlerine bakan genç adamın çatıdan düşmesi ile ortalık karışır. İpek'in gözlerinin önünde gerçekleşen bu olaydan sonra adam hastaneye kaldırılır.
Durumu giderek kötüleşen bu adama karşı suçluluk duyan İpek, en güvendiği doktor olan Ateş'ten yardım ister. Ancak adamın kendisi yüzünden düştüğünü düşünen İpek kendini tutamaz ve yıllar sonra yeniden doktorluk yapar. Tüm bunlar yaşanırken Ateş, İpek'e meydan okur. Ekibini de yanına alarak İpek'in evini karıştrmaya gider. Ateş evde buldukları karşısında şaşırdı.
Hekimoğlu Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Hekimoğlu dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ateş'in yeni gelen vakadaki adama sinir olması eğlenceli dakikalar yaratırken, İpek ile Ateş arasında aşk mı doğuyor sorusu da kafaları kurcalamaya başladı. Ateş'in İpek'e karşı olan tavırlarının değişmesi izleyenleri şaşırttı. Dizinin yeni bölümünde Ateş ve ekibi yine olayları farklı şekilde ele alarak izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Hekimoğlu yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşacak.
06 Eki 2020 - 19:19 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.