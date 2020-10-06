Baraj 8. Bölüm Full İzle Fox TV! 6 Ekim Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrollerini Feyyaz Duman, Burak Yörük ve Biran Damla Yılmaz'ın oynadığı Baraj dizisi yalanlarla dolu bir aşk üçgenini anlatıyor. Dizinin her bölümünde yavaş yavaş ortaya çıkan gerçeklerin karakterleri nasıl etkikeyeceği ise seyirci tarafından merak ediliyor. Baraj dizisi yeni bölümleri ile her salı FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Baraj Dizisi 7. Bölümde Neler Oldu?

Baraj dizisinin geçen hafta yayınlanan 7. bölümünde aşk ve heyecan zirveye çıktı. Tarık ve Nehir'in iyice yakınlaşmış olması yüzleri gülldürürken, Tarık'ın hayatındaki diğer iki kadın ortalığı karıştırıyor. Zehra'nın Tarık'tan hamile olmasının yanı sıra barajın sahibi Kemal Bey'in de Tarık'tan kızı ile evlenmesini istemesi onu iyice köşeye sıkıştırır. Ama tüm bu olanlara rağmen Tarık Nehir'den vazgeçmez.

Zerrin'in hiç beklenmedik bir anda baraja gelmesi ise ortalığı iyice karıştırır. Dengelerin değişmesi ile yalanlar ortaya çıkmaya başlar. Nehir ise bu sırada ona söylenen yalanları öğrenmeye başlar. Bu yalanlar Nehir'i büyük hayal kırıklığına uğratır.

Baraj Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Baraj dizisinin yayınlanan 8. bölüm fragmanı heyecanı yükseltti. Fragmanda Tarık ile Nehir arasındaki gerginlik dikkat çekiyor. Tarık'ın gerçekleri Nehir'in yüzüne vurması ve Nehir'in Nazım'ın kim olduğunu öğrenmesi fragmanda dikkat çeken gelişmelerden. Öte yandan Nazım'ın Tarık'a bıçak çekmesi de yürekleri ağza getirdi.Baraj heyecan dolu yepyeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında.