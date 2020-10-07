07 Eki 2020 - 00:07
Şok Market 7-13 Ekim Aktüel Kataloğu Yayınlandı! İşte En Dikkat Çeken Ürünler
Gokidy İlk Yaş Aktivite Masası ve Tekerlekli Oyuncak Kutusu hem ŞOK'ta, hem de Cepte ŞOK’ta. Aktivite Masası ve Oyuncak Kutusu, Bebek Beşik, Omo Siyahlar İçin Sıvı Çamaşır Deterjanı,
Gokidy İlk Yaş Aktivite Masası ve Tekerlekli Oyuncak Kutusu hem ŞOK'ta, hem de Cepte ŞOK’ta
Omo Siyahlar İçin Sıvı Çamaşır Deterjanı: FİYATI - 21. 00 TL
Bebek Beşik FİYATI: 279.00 TL
Işıklı Çocuk Çizme : FİYATI -32.95 TL
Gokidy Aktivite Masası ve Oyuncak Kutusu hem ŞOK'ta: FİYATI 59.99 TL
07 Eki 2020 - 00:07 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.