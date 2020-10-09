Arka Sokaklar 560. Bölüm Full İzle! 9 Ekim Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar 560. Bölüm Full İzle

Kanal D ekranlarında 15. sezonu ile yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisi büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden dizi komedi ve aksiyon dolu bölümleri ile seyirciyi ekrana kilitliyor. Her hafta cuma günleri yeni bölümleri ile ekrana gelen yapımda heyecan ise hiç bitmiyor. Kanal D ekranlarının en güçlü yapımlarından Arka Sokaklar her hafta cuma günleri saat 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor.

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi başarılı oyuncuların üstlendiği dizi İstanbul Emniyeti'nde çalışan özel bir ekibin maceralarını anlatıyor. Görevlerine olan bağlılıkları ile her bölüm yeni aksiyonlara giren ekibin aile ve aşk hayatları da seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. Yeni bölümleri merakla beklenen dizide kimi zaman duygusal sahneler ağırlıklı olurken kimi zamanda komedi ya da aksiyon zirveye çıkıyor.

Arka Sokaklar 559. Bölümde Neler Yaşandı?

Arka Sokaklar dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde heyecan ve komedi ile seyirci ekran kilitlendi. Geçen hafta yayınlanan bölümde Selin ve Mesut'un düğün hazırlıkları bir yandan devam ederken, Hüsnü ve ailesinin eğlenceli dakikaları ise ilgi çekti.

Mesut ve Selin'in düğün hazırlıkları artık sonuna gelmiştir. Ancak Mesut nikah için anlaştığı mekanın zam yapması üzerine sıkıntıya girer ve evlenmek için yeni bir yer düşünmeye başlar. Mesut düğünü Gazi'nin yerinde yapmaya karar verir. Büyük günün gelmesi ile heyecan zirveye çıkar. Bu sırada Başak'tan hoşlanan Arda da nikaha birlikte gitmeyi teklif eder. Ancak Başak teklifi kabul etmez ve Arda bu duruma üzülür. Engin'de ikili arasında yaşananları gözlemlemektedir.

Elif'in kurtulduğunu öğrenen Özcan, kızı öldürmek için tekrar harekete geçer. Hastanede yatan kızı öldürmesi için tetikçi tutan Özcan, adamını doktor kılığında içeri sokar. Bu sırada hastaneyi kontrole giden Hakan ise duruma uyanır ve tetikçiyi yakalar. Durumu iyiye giden Elif ise yoğun bakımdan çıkarılır. Normal hastane odasına alınan kızın bu kez de babası peşine düşer. Bu esnada hastaneye giden Tunç neye bulaştığını anlamaz bile.

Arka Sokaklar Dizisi 560. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan son bölümü ile heyecan zirveye tırmandı. Dizinin final bölümünde babası evlenirken Tunç'un başına neler gelecek? Seyirci tarafından merakla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de.