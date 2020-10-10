Zümrüdüanka 14. Bölüm Full İzle! 10 Ekim Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Zümrüdüanka 14. Bölüm Full İzle

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka tüm heyecanı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yeni sezonun sevilen yapımlarından olan Zümrüdüanka konusu ile seyircileri ekrana çekmeye devam ediyor. Yayın hayatına başladığı günden beri yoğun ilgi gören dizide her hafta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Zümrüdüanka merakla beklenen yeni bölümleri ile her hafta cumartesi günleri ekrana geliyor.

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı Zümrüdüanka dizisinde ikiliye İsmail Hacıoğlu, Selim Bayraktar, Hatice Aslan ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimlerde eşlik ediyor. Zümrüt isminde ailesine çok bağlı çalışkan bir kız ile Nevşehir'in en zengin ailelerinden birinin oğlu Serhat'ın zor aşklarını konu alan dizi seyirci tarafından ilgi ile takip ediliyor. Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan Zümrüdüanka yeni bölümleri ile her hafta cumartesi günleri ekrana geliyor.

Zümrüdüanka 13. Bölümde Neler Yaşandı?

Zümrüdüanka dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümü yürekleri burktu. Serhat ve Zümrüt aşkında yaşanan olumsuz gelişmeler seyirciyi üzdü.

Zümrüt ve Serhat artık geri dönüşü olmayan bir karar vermiştir. Zümrüt Serhat'ın kendisini kandırdığını düşünür. Tek derdi Zümrüt'ü korumak olan Serhat bunu ne kadar anlatsa da Zümrüt'ü ikna edemez. Zümrüt yaşananlardan ve öğrendiklerinden sonra Serhat'a inanmayı bırakmıştır. Onu dinlemez bile. Bu sırada Cihan kızını alıp eski hayatına dönmek istemektedir. Bu yüzden yeni adımlar atan Cihan bu sırada Zümrüt ile de yakınlaşmaktadır.

Deniz gerçeklerin ortaya çıkması ile hayatının kolaylaşacağını düşünür. Serhat ve kzıı ile mutlu olma planları yaparken Ülfet'in karşısında engel olduğunu anlar. Zümrüt bu esnada kaza gecesi olanları da hatırlamaya başlar. Tüm işaretlerin gösterdiği Abbas yolun sonuna gelmiş midir?

Zümrüdüanka 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Zümrüdüanka dizisinin bu akşam ekrana gelecek 14. bölümün fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zümrüt ve Cihan arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Serhat'ın hesap sorduğu sahneler de merak ediliyor. Zümrüdüanka yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da FOX TV'de.