Maria ile Mustafa 6. Bölüm Full İzle! 11 Ekim Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Maria ile Mustafa 6. Bölüm Full İzle

ATV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan Maria ile Mustafa tüm heyecanı ile devam ediyor. Farklı konusu ile izleyici tarafından sevilen dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yeni sezonun sevilen dizilerinden olmayı başaran Maria ile Mustafa dizisinde heyecan ve entrika her bölüm artıyor. Sevilen dizi pazar akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Maria ile Mustafa yeni bölümleri ile saat 20.00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

ATV'de yayınlanan Maria ile Mustafa, Türk bir genç ile yabancı bir kadının yolculukla tanışmaları ile başlayan aşklarını anlatıyor. Kimse tarafından kabul edilmeyen bu aşk için mücadele eden ikilinin hikayesi izleyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu dizinin başrollerinde ise Jessica May ve Hilmi Cem İntepe oynuyor. Ekranların sevilen dizisi Maria ile Mustafa merakla beklenen yeni bölümü ile 11 ekim pazar günü yayınlanacak.

Maria İle Mustafa 5. Bölümde Neler Oldu?

Maria ile Mustafa dizisinde geçen hafta yayınlanan 5. bölümde heyecan zirveye çıktı. Genç aşıklara herkesin bir taraftan engel olmaya çalışması beklenmedik sonuçlar doğurdu.

Maria ve Mustafa'nın Kapadokya'dan kaçmaya karar vermesi ile beraber herkes aşıkları durdurmaya çalışır. Aşkı uğruna her şeyden vazgeçmeye hazır olan Mustafa Ürgüp dışında beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz aşıkların gitmesine engel olur. Bu sırada terkedilmeye dayanamayan Gonca ise intihar etmeye kalkar. Nadire'nin durumu fark etmesi ile Gonca hastaneye kaldırırlar. Candemir Konağı'ndaki herkes Mustafa ile Maria'nın gitmesini ve Gonca'nın ne hale düştüğünü konuşur. Bu gelişmeler konakta yaşayan herkesi sarsmıştır.

Bu esnada Galip ilk günden beri istediği Maria'nın gidişi ile almış olur. Ancak bunun için bir bedel ödemesi gerekir. Kudret ise Maria ile Mustafa'nın gidişine engel olduğu için başka bir bedel ödeyecektir.

Maria İle Mustafa 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Maria ile Mustafa dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın akşam ekrana gelecek bölümün fragmanında Maria'nın aşkı için savaşacağını söylemesi ile Gonca ile arasındaki gerilim artar. Mustafa ise Maria ile birlikte konağa taşınmaya karar verir. Mustafa'nın kendisini sevmediğini kabul edemeyen Gonca Maria'dan kurtulmak için yeni planlar yapmaya başlar. Maria ile Mustafa yeni bölümü ile yarın akşam ATV ekranlarında olacak.