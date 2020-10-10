Kırmızı Oda'da Bahsedilen Prenses Süreyya Kimdir? İran Prensesi Süreyya Neden Kırmızı Oda'daydı?

TV8 ekranlarında her hafta cuma günü yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde hikayesi geçen İran Prensesi Süreyya'nın kim olduğu merak ediliyor. Dizinin hayranları hikayesi geçen Prenses Süreyya'yı araştırmaya devam ediyor.

Kırmızı Oda dizisinin 8 Ekim cuma akşamı yayınlanan bölümünde hikayesi ve adı duyulan İran Prensesi Süreyya izleyenler için merak konusu oldu. Dizinin hayranları son bölümde bahsedilen Prenses Süreyya'yı araştırmaya başladı. Dizide Sürgündeki Prenses olarak bahsedilen İranlı Prenses'in kim olduğu merak edilmeye devam ediyor.

İran Prensesi Süreyya Kırmızı Odada Neden Konuşuldu?

TV8 ekranlarının sevilen yapımı Kırmızı Oda'nın 8 Ekim cuma günü son bölümü yayınlandı. Yayınlanan bölümde İranlı Prenses Süreyya'nın hikayesi ekrana taşındı. İran Prensesi Süreyya'nın kim olduğu dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı.

Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde Binnur Kaya'nın canlandırdığı doktor hanım, uçuk kaçık hastası Alya'ya İran Prensesi Süreyya'nın hikayesini anlattı. Şaha çocuk veremediği için saraydan uzaklaştırılan prensesin hikayesi izleyenlerde merak uyandırdı. Dizide babası ile ilgili problemlerinden dolayı zor süreçler yaşayan Alya'yı tedavi eden doktor hanım, genç adına İran Prensesi'nin hikayesini anlattı.

Prenses Süreyya Kimdir?

Kırmızı Oda dizisinde hikayesinin anlatılması ile araştırılmaya başlanan Süreyya İran Prensesi'dir. Sürgündeki Prenses olarak da bilinen Süreyya, Şah'a çocuk veremediği için saraydan uzaklaştırılmıştır.

Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, 1952 yılında köklü bir ailenin tek kız çocuğu olarak dünyaya geldi. Varlıklı bir ailesi olan Süreyya Berlin'de büyüdü. Londra ve İsviçre'de eğitim alan Süreyya film artisti olmak istiyordu ancak ailesi müsaade etmedi. Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendikten sonra İran Prensesi Süreyya olarak anılmaya başlandı.

Paris'te olduğu süreçte İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin kız kardeşi Prenses Şems tarafından İran'a davet edilen Süreyya, burada tanıştığı şaha aşık oldu ve kısa süre sonra evlendiler. Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi olan Süreyya, şaha çocuk veremediği için şahın ailesi tarafından saraydan uzaklaştırıldı. Sürgündeki Prenses olarak da bilinen Süreyya şahtan boşandıktan sonra çocukluk hayali olan film artistliğini gerçekleştirdi.