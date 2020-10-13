Zuhal Topal'la Sofrada 452. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ekim Puan Durumu
Ekranların sevilen yarışmacısı Zuhal Topal’la Sofarada bu hafta yine farklı bir ilde! 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal’la Sofrada 452. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal’la Sofrada son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…
Zuhal Topal'la Sofrada 452. Bölüm Full İzle Youtube
FOX TV ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada eğlence ve rekabet dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Ekranların en neşeli yemek yarışmasında yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma konsepti ile izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı renkli yarışmacıları ile hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.
Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumu ile ekrana gelen yarışmada gelinler ve kaynanalar mücadele ediyor. Her hafta 5 farklı gelin ve kaynananın yarıştığı programda, gelinler mutfaktaki hünerlerini sergilerken kaynanalar da puanlama yapıyor. Programın yarışmacıları belirledikleri menüyü en lezzetli şekilde hazırlama çalışırken, kaynanalar da kendi gelinlerini haftanın birincisi yapabilmek için puan veriyor. Zaman zaman tatlı atışmaların yaşandığı program eğlenceli saatler sunuyor. Büyük ödülü kazanacak isim ise Zuhal Topal'ın da verdiği puanlarla belli oluyor. Yarışmada haftanın en yüksek puanını alan isim 15 bin liralık ödülün de sahibi oluyor.
Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ekim Yarışmacısının Puanı Kaçtır?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 12 ekim günü yeni hafta başladı. 12-16 ekim haftasında yarışacak yarışmacıların belli olduğu bölümde ilk gün yarışmacısı da menüsünü hazırladı ve puanlarını topladı. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının ilk gün performansını sergileyen gelini 31 yaşındaki Özge Azgan oldu. 4 yıllık evli olan gelin hazırladığı yemekler ile 26 puan aldı. Yarışmaya iddialı bir başlangıç yapan Özge Azgan haftanın birincisi olabilecek mi?
Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ekim Yarışmacısının Puanı Belli Mi?
Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki ikinci yarışmacısı Aytül Poyraz olacak. 13 ekim programında menüsünü sergileyecek olan yarışmanın kaç puan alacağı merak ediliyor. Haftanın birincisi olmak isteyen yarışmacının ilk gün 26 puan alan Özge Azgan'ı geçmesi gerekiyor.
Bugün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak Zuhal Topal'la Sofrada programının ikinci gün yarışmacısının puanı henüz belli değil. Puan durumu açıklandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.
13 Eki 2020 - 10:13 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.