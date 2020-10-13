Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Eki 2020 - 10:13

Zuhal Topal'la Sofrada 452. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ekim Puan Durumu

Ekranların sevilen yarışmacısı Zuhal Topal’la Sofarada bu hafta yine farklı bir ilde! 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal’la Sofrada 452. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal’la Sofrada son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Zuhal Topal'la Sofrada 452. Bölüm Full İzle Youtube

FOX TV ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada eğlence ve rekabet dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Ekranların en neşeli yemek yarışmasında yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma konsepti ile izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı renkli yarışmacıları ile hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumu ile ekrana gelen yarışmada gelinler ve kaynanalar mücadele ediyor. Her hafta 5 farklı gelin ve kaynananın yarıştığı programda, gelinler mutfaktaki hünerlerini sergilerken kaynanalar da puanlama yapıyor. Programın yarışmacıları belirledikleri menüyü en lezzetli şekilde hazırlama çalışırken, kaynanalar da kendi gelinlerini haftanın birincisi yapabilmek için puan veriyor. Zaman zaman tatlı atışmaların yaşandığı program eğlenceli saatler sunuyor. Büyük ödülü kazanacak isim ise Zuhal Topal'ın da verdiği puanlarla belli oluyor. Yarışmada haftanın en yüksek puanını alan isim 15 bin liralık ödülün de sahibi oluyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ekim Yarışmacısının Puanı Kaçtır?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 12 ekim günü yeni hafta başladı. 12-16 ekim haftasında yarışacak yarışmacıların belli olduğu bölümde ilk gün yarışmacısı da menüsünü hazırladı ve puanlarını topladı. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının ilk gün performansını sergileyen gelini 31 yaşındaki Özge Azgan oldu. 4 yıllık evli olan gelin hazırladığı yemekler ile 26 puan aldı. Yarışmaya iddialı bir başlangıç yapan Özge Azgan haftanın birincisi olabilecek mi?

Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ekim Yarışmacısının Puanı Belli Mi?

Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki ikinci yarışmacısı Aytül Poyraz olacak. 13 ekim programında menüsünü sergileyecek olan yarışmanın kaç puan alacağı merak ediliyor. Haftanın birincisi olmak isteyen yarışmacının ilk gün 26 puan alan Özge Azgan'ı geçmesi gerekiyor.

Bugün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak Zuhal Topal'la Sofrada programının ikinci gün yarışmacısının puanı henüz belli değil. Puan durumu açıklandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.

13 Eki 2020 - 10:13 - Dizi Fragmanları

# ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA İLE İLİŞKİLİ:
Zuhal Topal'la Sofrada 451. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ekim Puan Durumu mask
Zuhal Topal'la Sofrada 451. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ekim Puan Durumu
Zuhal Topal'la Sofrada 450. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Ekim Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 450. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 9 Ekim Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 449. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ekim Puan Durumu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 449. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ekim Puan Durumu?
Zuhal Topal'la Sofrada 448. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim Puan Durumu... mask
Zuhal Topal'la Sofrada 448. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 447. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim Puan Durumu mask
Zuhal Topal'la Sofrada 447. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim Puan Durumu
Zuhal Topal'la Sofrada 446. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 5 Ekim Puan Durumu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 446. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 5 Ekim Puan Durumu?
Zuhal Topal'la Sofrada 445. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 2 Ekim Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 445. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 2 Ekim Haftanın Birincisi Kim Oldu?
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Gelinim Mutfakta 552. Bölüm Canlı İzle! 13 Ekim Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 552. Bölüm Canlı İzle! 13 Ekim Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!
Masumlar Apartmanı İzleyicileri Çıldıracak, Sosyal Medyayı Yıkacak! "Ezgi Mola Diziden Ayrılıyor" mask
Masumlar Apartmanı İzleyicileri Çıldıracak, Sosyal Medyayı Yıkacak! "Ezgi Mola Diziden Ayrılıyor"
Çukur 99. Bölüm (4.Sezon 6. Bölüm) Full İzle Show TV! 12 Ekim Çukur 99. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 99. Bölüm (4.Sezon 6. Bölüm) Full İzle Show TV! 12 Ekim Çukur 99. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 80. Bölüm Full İzle Fox TV! 12 Ekim Yasak Elma 80. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 80. Bölüm Full İzle Fox TV! 12 Ekim Yasak Elma 80. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı 23. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ekim Sefirin Kızı 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı 23. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ekim Sefirin Kızı 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 3. Bölüm Full İzle TRT1! 12 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 3. Bölüm Full İzle TRT1! 12 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman? Hangi Günler, Saat Kaçta Yayınlanıyor? mask
Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman? Hangi Günler, Saat Kaçta Yayınlanıyor?
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gelinim Mutfakta 552. Bölüm Canlı İzle! 13 Ekim Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 552. Bölüm Canlı İzle! 13 Ekim Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!
Masumlar Apartmanı İzleyicileri Çıldıracak, Sosyal Medyayı Yıkacak! "Ezgi Mola Diziden Ayrılıyor" mask
Masumlar Apartmanı İzleyicileri Çıldıracak, Sosyal Medyayı Yıkacak! "Ezgi Mola Diziden Ayrılıyor"
Çukur 99. Bölüm (4.Sezon 6. Bölüm) Full İzle Show TV! 12 Ekim Çukur 99. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 99. Bölüm (4.Sezon 6. Bölüm) Full İzle Show TV! 12 Ekim Çukur 99. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 80. Bölüm Full İzle Fox TV! 12 Ekim Yasak Elma 80. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 80. Bölüm Full İzle Fox TV! 12 Ekim Yasak Elma 80. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı 23. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ekim Sefirin Kızı 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı 23. Bölüm Full İzle Star TV! 12 Ekim Sefirin Kızı 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 3. Bölüm Full İzle TRT1! 12 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 3. Bölüm Full İzle TRT1! 12 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kim Milyoner Olmak İster Hikmet Karakurt Kimdir? 250 bin TL’lik Soruyu Açtırdı! mask
Kim Milyoner Olmak İster Hikmet Karakurt Kimdir? 250 bin TL’lik Soruyu Açtırdı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gelinim Mutfakta 552. Bölüm Canlı İzle! 13 Ekim Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 552. Bölüm Canlı İzle! 13 Ekim Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 452. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ekim Puan Durumu mask
Zuhal Topal'la Sofrada 452. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ekim Puan Durumu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!
İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi - Video Haber mask
İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi - Video Haber
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL