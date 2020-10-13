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- 13 Eki 2020 - 15:22

Göztepeli eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak, son yolculuğuna uğurlandı - Video Haber

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Göztepe'nin unutulmaz isimlerinden eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak, toprağa verildi.

Elif Duman
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Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Göztepe'nin unutulmaz isimlerinden eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak, toprağa verildi.

Güzelırmak için cenaze namazı, Işıkkent Mezarlığı'nda kılındı. Törende, Güzelırmak'ın eşi Sabiha Güzelırmak, yakınları, Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra eski futbolcular ve bazı taraftarlar yer aldı.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarifsiz bir acı yaşadığını dile getirdi.

Yaklaşık 1,5 ay önce Göztepe'nin efsane oyuncularından Halil Kiraz'ın vefat ettiğini hatırlatan Papatya, "Halil ağabeyin acısını sindiremeden Nevzat hocamızı kaybettik. Bu bizim için ikinci bir yıkım oldu. Bir futbol adamının yanı sıra çok değerli birini yitirdik. O bizim için bir ağabey, bir öğretmendi. Koca kaptanımız Gürsel Aksel'in ölüm yıl dönümünde Nevzat ağabeyi kaybetmek değişik bir duygu hali oluşturdu." diye konuştu.

- "Unutulmayacaksın"

Twitter hesabından Nevzat Güzelırmak'ın görüntülerinden ve fotoğraflarından oluşan bir video yayımlayan Göztepe Kulübü, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Futbolculuk kariyeri boyunca sadece Göztepe'mizin formasını giyen, yeteneğiyle tüm dünyanın beğenisini toplayan, efsane Göztepe'nin ve milli takımın unutulmaz oyuncusu Nevzat Güzelırmak'a, kulübümüze ve ülke futboluna kattığı tüm değerler için teşekkür ediyoruz. Unutulmayacaksın."

"İngiliz" lakaplı Nevzat Güzelırmak, Göztepe ile Süper Lig'de 331 maça çıkmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte Gürsel Aksel'den sonra Süper Lig'de en fazla forma giyen isim konumunda bulunan 78 yaşındaki Nevzat Güzelırmak, 18 kez de A Milli Takım'da oynadı.

Nevzat Güzelırmak, futbolculuk kariyerinin ardından aralarında Göztepe'nin de bulunduğu birçok takımda teknik direktör olarak görev yapmıştı.

13 Eki 2020 - 15:22 AA İzmir- Spor

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