Göztepeli eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak, son yolculuğuna uğurlandı - Video Haber
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Göztepe'nin unutulmaz isimlerinden eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak, toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Göztepe'nin unutulmaz isimlerinden eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak, toprağa verildi.
Güzelırmak için cenaze namazı, Işıkkent Mezarlığı'nda kılındı. Törende, Güzelırmak'ın eşi Sabiha Güzelırmak, yakınları, Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra eski futbolcular ve bazı taraftarlar yer aldı.
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarifsiz bir acı yaşadığını dile getirdi.
Yaklaşık 1,5 ay önce Göztepe'nin efsane oyuncularından Halil Kiraz'ın vefat ettiğini hatırlatan Papatya, "Halil ağabeyin acısını sindiremeden Nevzat hocamızı kaybettik. Bu bizim için ikinci bir yıkım oldu. Bir futbol adamının yanı sıra çok değerli birini yitirdik. O bizim için bir ağabey, bir öğretmendi. Koca kaptanımız Gürsel Aksel'in ölüm yıl dönümünde Nevzat ağabeyi kaybetmek değişik bir duygu hali oluşturdu." diye konuştu.
- "Unutulmayacaksın"
Twitter hesabından Nevzat Güzelırmak'ın görüntülerinden ve fotoğraflarından oluşan bir video yayımlayan Göztepe Kulübü, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Futbolculuk kariyeri boyunca sadece Göztepe'mizin formasını giyen, yeteneğiyle tüm dünyanın beğenisini toplayan, efsane Göztepe'nin ve milli takımın unutulmaz oyuncusu Nevzat Güzelırmak'a, kulübümüze ve ülke futboluna kattığı tüm değerler için teşekkür ediyoruz. Unutulmayacaksın."
"İngiliz" lakaplı Nevzat Güzelırmak, Göztepe ile Süper Lig'de 331 maça çıkmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte Gürsel Aksel'den sonra Süper Lig'de en fazla forma giyen isim konumunda bulunan 78 yaşındaki Nevzat Güzelırmak, 18 kez de A Milli Takım'da oynadı.
Nevzat Güzelırmak, futbolculuk kariyerinin ardından aralarında Göztepe'nin de bulunduğu birçok takımda teknik direktör olarak görev yapmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.