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- 13 Eki 2020 - 16:24

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcıları Kovid-19 aşı denemesi için gönüllü oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Prof. Dr. Mustafa Gerek, Çin'den gelen Kovid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki denemelerine katıldı.

Elif Duman
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Prof. Dr. Mustafa Gerek, Çin'den gelen Kovid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki denemelerine katıldı.

Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul Üniversitelerinden sonra Ankara Şehir Hastanesinde de uygulanmaya başlayan Çin menşeli Kovid-19 aşısı için Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Rektör Yardımcıları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gerek de gönüllü oldu.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğindeki aşı uygulaması sonrasında Prof. Dr. Aydın ve Prof. Dr. Gerek, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Gerek, aşı gönüllüsü olduklarını ifade ederek, "Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmalara, bir sağlık çalışanı olarak kendi meslektaşlarımıza destek olmak ve aşı ile ilgili olabilecek tartışmalarda olumlu bir tarafta yer almak maksadıyla aşı gönüllüsü olduk. Bugün aşılarımız yapıldı. Kolay bir işlemdi." dedi.

Aşı olmadan önce belirli testler yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Gerek, bu testlerde aşı yapılabilmesi noktasında bir sorun olmadığının belirlendiğini ve aşı işleminin bu şekilde yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Gerek, aşı esnasında herhangi bir sıkıntı ya da ağrı hissetmediklerini dile getirerek, "Umarım bu çalışmalarda bizim de bir katkımız olur. Bu düşünceyle buradayız. Aşı tartışmaları noktasında çok olumlu bir katkı sağlayacaktır. Aşıların kabul edilmesi noktasında da toplum içerisinde belli kaygılar var. En azından biz iki bilim adamı olarak ve Rahmet hocamızın da koordinasyonunda, kendimize de aşı yaptırmak suretiyle, bu kaygıları giderme noktasında bir eylemde bulunmuş olduk. Ben hocama çok teşekkür ediyorum ve çalışmalarında da başarılar diliyorum." diye konuştu.

- "En az 3-4 aylık bir süreye ihtiyaç var"

Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise insan sağlığı için bulunan en kıymetli buluşlardan birisinin aşı olduğunu vurgulayarak, faz 3 aşamasına gelmiş aşının, sağlıklı sağlık çalışanlarına uygulanması noktasında, Prof. Dr. Rahmet Güner'in yönetiminde gönüllü olduklarını söyledi.

"İnşallah aşının, bizler üzerinde olumlu sonuçlar göstererek tüm dünyada uygulanabilir duruma gelmesi açısından üzerimize düşeni yapmış oluruz." diyen Güner, salgının yönetimi, durdurulması ve sonlandırılmasının aşılarla yapılabilmesi için en az 3-4 aylık bir süreye ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Aydın, "Salgını bireysel davranışlarımızla maske, mesafe ve temizlikte kontrol altına alma zorunluluğumuzu hiçbir zaman unutmamamız lazım." dedi.

- "Tüm sağlık çalışanlarını aşı gönüllüsü olmaya davet ediyoruz"

Ankara Şehir Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, aşı çalışmalarına ilişkin bilgin verdi.

Sağlık çalışanlarını aşı çalışmalarında gönüllü olmaya davet ettiklerini ifade eden Güner, "Başhekimimizin, kıymetli hocalarımızın bize verdiği destek çok önemli. Hocalarımız, rol model oluyorlar. Ben Kemalettin Hoca'nın yanında yetişmiş bir enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Onun bu şekilde aşı çalışmasına verdiği destek, Mustafa hocamızın da verdiği destek, manevi anlamda da tartışılmaz. Hocalarımıza teşekkür ediyorum."

Aşı çalışmalarının, Kovid-19 enfeksiyonunda çok önemli bir yer taşıdığının altını çizen Güner, şöyle konuştu:

"Maske, mesafe, hijyen dedik ama bir yandan toplumun genelini kapsayacak bir koruyuculuğun oluşması, kişilerin geçirmesi gibi bir yolun gerçekleşmesi tabii ki çok zor ve sıkıntılı bir süreç. Bu sebeple bir an önce etkin aşının kullanıma girmesinin, toplumun, dünyanın sağlığı için son derece kıymetli olduğu açık. Onun için umarım aşı çalışmalarında başarıya ulaşırız. Yerli aşımız da en kısa sürede yetişir ve toplumun sağlığı için kullanıma girer."

Prof. Dr. Güner, aşı denemesindeki sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin de şu bilgileri aktardı:

"Bir yıl boyunca hocalarımızın kontrolü devam edecek. 14. gün 1 doz daha aşıları olacak. Daha sonra da aralıklı olarak kan verilecek. Kendilerine takip kartı verildi. Devamlı ateş ölçümleriyle bizlere ulaşacaklar. Daha sonrasında da bütün verilerin toplanıp antikor düzeylerinin çalışılmasıyla da antikor oluşturup oluşturmadığı, kovid enfeksiyonuna karşı koruyup korumadığı da zaman içerisinde daha net bir şekilde ortaya çıkacak."

13 Eki 2020 - 16:24 AA Ankara- Sağlık

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