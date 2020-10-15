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- 15 Eki 2020 - 10:22

Gelinim Mutfakta 554. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 15 Ekim Günün Birincisi Kim Oldu?

Birçok seyirciyi ekranlara kilitleyen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün belirlenen bir yemek yarışmacılar tarafından yapılmaktadır. Hafta sonunda ise çeyrek altın o hafta içerisinde en çok puan alan yarışmacıya verilmektedir. Gelin ve kaynanaların yer aldığı yarışmanın keyfini çıkarmak istiyorsanız aşağıda yer alan kısma Gelinim Mutfakta 554. Bölüm izle kısmından ulaşabilir ve reklamsız izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
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Gelinim Mutfakta 554. Bölüm Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Gündüz kuşağının en sevilen programı Gelinim Mutfakta seyirciye lezzetli menüler sunarken rekabet dolu ve eğlenceli anlar yaşatıyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi ile takip edilen Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Gelinim Mutfakta programı Onur Büyüktopçu'nun başarılı sunumu ile ekrana geliyor. Gelin ve kaynanaların takım olarak yarıştığı programda tüm yarışmacılar haftanın birincisi olup altınları kazanmak istiyor. Gelinlerin mutfakta hünerlerini sergilediği programda kaynanalar ise puanlama yapıyor. Gelinlerinin tabağını bilmeden puanlama yapan kaynanalarda yarışmada ter dökmeye devam ediyor. Onur Büyüktopçu'nun da verdiği puanlarla günün ve haftanın birincisi seçiliyor. Günün birincisi olan yarışmacılar çeyrek altın kazanırken, haftanın  birincisi olan yarışmacılar ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta 14 Ekim Günün Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında dün yine rekabet dolu anlar ekrana geldi. Aysun, Zeynep, İlayda ve Nurcan günün yemeğini en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadele etti. Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali yaklaşırken yarışmacıların her gün aldıkları puanlar daha da önemli hale geliyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasının 14 ekim bölümünde en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan yarışmacı Aysun oldu. 17 puan ile günün birincisi olan Aysun'u 15 puan ile Zeynep takip etti. Gelinim Mutfakta 14 ekim bölümünde 11 puan alan İlayda 3. sırada yer alırken yeni yarışmacı Nurcan ise 9 puanla günü son sırada tamamladı.

Gelinim Mutfakta 15 Ekim Puan Durumu Belli Mi?

Rekabetin ve eğlencenin hiç bitmediği Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Haftanın 3. günü de geride kalmışken 15 Ekim'de kimin günün birincisi olacağı ise merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışması 15 Ekim puan durumu henüz açıklanmadı. Programın yeni bölümü bugün saat 13.15'te Kanal D'de yayınlanacak. Yarışma yayınlandıktan sonra güncel puanları haberimizde bulabilirsiniz.

15 Eki 2020 - 10:22 - Dizi Fragmanları

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