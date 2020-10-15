MasterChef Tek Parça 15 Ekim 2020 Canlı izle TV8! MasterChef Türkiye 78. Bölüm Full İzle!

MasterChef Türkiye 78. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en zorlu yemek yarışması MasterChef tüm heyecanı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana ilgi ile takip edilen MasterChef Türkiye'de rekabet ve eğlence her bölümde katlanarak artıyor. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği program her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitliyor. MasterChef Türkiye haftada 5 gün boyunca TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri kotuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna oturuyor. Deneyimli jüri üyelerine kendilerini kanıtlamaya çalışan yarışmacılar her bölüm tüm gücü ile rekabet ediyor. Her hafta dokunulmazlık oyunları ve düellolar ile eleme postasına düşecek ismin belli olduğu yarışmada heyecan günden güne artıyor. Ekranların en zorlu ve renkli yemek yarışmasında jüri üyeleri Türkiye'nin en iyi şefini aramaya devam ediyor. MasterChef Türkiye pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

MasterChef Türkiye 13 Ekim Programında Neler Oldu?

MasterChef Türkiye yarışmasının 13 Ekim'de yayınlanan son bölümü ile heyecan doruğa çıktı. MasterChef 13 Ekim bölümünde haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MasterChef Türkiye yarışmasının salı günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. 7 farklı pide çeşidini en iyi şekilde yapmaya çalışan takımlardan mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Bireysel dokunulmazlığı alan Ayyüce kırmızı takımdan ilk eleme adayını seçti. Ayyüce ilk eleme adayı olarak Didem'i seçtikten sonra oy birliği ile ikinci eleme adayı seçildi. MasterChef'te ikinci eleme adayı ise Özgül oldu.

MasterChef 13 Ekim programında ilk dokunulmazlık oyununda yapılacak 7 çeşit pide için jüri üyesi yarışmacılara 50 dakika süre verdi. Sürenin sonundaki tadım ile mavi takım dokunulmazlığı alınca, kırmızı takım yeniden mutfağa girdi.

Kırmızı takımın kendi arasında verdiği dokunulmazlık mücadelesinde Danilo Şef'in özel tarifi olan Ratatouille yapıldı. Jüri üyesi bu yemek için yarışmacılara 40 dakika süre verdi. Sürenin sonunda yapılan tadım ile Ayyüce bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MasterChef Türkiye 15 Ekim Tanıtımı

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ilk 2 eleme adayının belli olması ile heyecan iyice arttı. Programın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. MasterChef Türkiye bu akşam saat 20.00'da TV8'de.