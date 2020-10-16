Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Eki 2020 - 13:39

Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu! Yanında ise öyle şeyler bulundu ki... - Video Haber

Evinde içki yapımında kullanılan malzemeler ile bir bidon içinde alkol bulunduğu iddia edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu.

Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ç.K'yi (55), evinde hareketsiz bulan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekipler, Ç.K'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Ç.K'nin cesedi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

Bu arada, Ç.K'nin evinde polis tarafından içki yapımında kullanılan malzemeler ile bir bidon içinde alkol bulunduğu iddia edildi.

Malzemeler incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

16 Eki 2020 - 13:39 AA Eskişehir- Asayiş

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında Zenginer kardeşler hakkında karar mask
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında Zenginer kardeşler hakkında karar
Şişli'de sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı mask
Şişli'de sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika! FETÖ operasyonu: Aktif görevde subayların da olduğu 14 şüpheli yakalandı mask
Son Dakika! FETÖ operasyonu: Aktif görevde subayların da olduğu 14 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması" ana davası istinaftan geçti mask
FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması" ana davası istinaftan geçti
Hatay'da şehit olan sözleşmeli er Volkan Soy'un cenazesi Kars'ta defnedildi mask
Hatay'da şehit olan sözleşmeli er Volkan Soy'un cenazesi Kars'ta defnedildi
SON DAKİKA! Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı! mask
SON DAKİKA! Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı!
İstanbul'da jandarmadan sahte içki operasyonu! 1647 litre sahte içki ele geçirildi mask
İstanbul'da jandarmadan sahte içki operasyonu! 1647 litre sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonu: 14 gözaltı mask
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonu: 14 gözaltı
Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi - Video Haber mask
Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi - Video Haber
Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında! mask
Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sivassporlu Samassa bir gününü köyde geçirdi mask
Sivassporlu Samassa bir gününü köyde geçirdi
AK Parti'li Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş son yolculuğuna uğurlandı mask
AK Parti'li Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş son yolculuğuna uğurlandı
Şişli'de sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı mask
Şişli'de sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Motosikletli 5 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı mask
Motosikletli 5 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Çocukluk Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 16 Ekim Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çocukluk Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 16 Ekim Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Babil Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 16 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Babil Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 16 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL