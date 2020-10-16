Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu! Yanında ise öyle şeyler bulundu ki... - Video Haber
Evinde içki yapımında kullanılan malzemeler ile bir bidon içinde alkol bulunduğu iddia edildi.
Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu.
Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ç.K'yi (55), evinde hareketsiz bulan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen ekipler, Ç.K'nin hayatını kaybettiği belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Ç.K'nin cesedi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
Bu arada, Ç.K'nin evinde polis tarafından içki yapımında kullanılan malzemeler ile bir bidon içinde alkol bulunduğu iddia edildi.
Malzemeler incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.