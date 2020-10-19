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- 19 Eki 2020 - 11:23

MasterChef Tek Parça 19 Ekim 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 80. Bölümde Kim Elendi?

Masterchef 19 Ekim Full tek parça izle, Masterchef 81. Bölüm canlı izle! Sorguları son zamanların en çok araştırılan konuları olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sizler için özel olarak Hazırladığımız Masterchef 81. Bölüm izle makalemizle birlikte Masterchef 19 Ekim tarihinde neler olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Büyük bir heyecanla ve tüm hızıyla devam eden, ekranların reyting rekortmeni programı Masterchef ile ilgili video ve linkleri görmek için haberimizin devamına göz atabilirsiniz…

Elif Duman
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Masterchef 81. Bölüm Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en zorlu yemek yarışması MasterChef TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı program ilgi ile takip ediliyor. 2 takım halinde rekabet eden yarışmacıların heyecan dolu dakikaları seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. MasterChef Türkiye programı haftanın beş günü TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu oturuyor. Dünyaca ünlü deneyimli şefler yarışmacılardan zorlu yemekleri en iyi şekilde yapmasını istiyor. Türkiye'nin en iyi şefinin arandığı programda yarışmacılar en iyi olmak için hem takım halinde hem de bireysel olarak mücadele ediyorlar. Çeşitli yarışmaların yapıldığı program hem eğlenceli hem de heyecanlı anları ekrana getiriyor. MasterChef Türkiye pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri ekrana gelmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye 18 Ekimde Neler Yaşandı?

MasterChef Türkiye programını 18 Ekim akşamı eleme programı ile ekrana geldi. Haftanın elenen  isminin belli olacağı programda heyecanlı dakikalar yaşandı. Stüdyoda ufak çaplı yangının çıkması ise izleyenleri şaşırttı.

MasterChef Türkiye programının dün yayınlanan bölümünde eleme postasına giren Emir, Özgül, Didem, Tanya, Uğur ve Esra yarıştı. Eleme postasındaki 6 kişi arasında yapılan yarışmalarda elenen isim Didem oldu. Yarışmanın ilk turunda jüri yarışmacılardan tavuk ciğer ile en yaratıcı yemeği yapmasını istedi. Bu turda yapılan yemeklerden en iyisi Emir'in olurken Uğur ve Esra'da eleme postasından kurtulmayı başardı. Yarışmanın ikinci turunda Didem, Tanya ve Özgül Mehmet Şef'in özel tarifi olan levrek yemeğini yaptılar. Levrek yemeğinin tadımının yapılması ile şefler oy birliği ile elenecek ismi seçtiler. Yarışmanın 80. bölümünde veda eden isim Didem oldu. MasterChef'in dün akşamki bölümünde Tanya'nın fırınından dumanlar çıkması da stüdyoda ufak çaplı panik yarattı.

MasterChef Türkiye 19 Ekim Tanıtımı Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye programının yeni haftası bugün başlıyor. Dokunulmazlık oyunlarının oynanacağı heyecan dolu bölüm bugün ekrana gelecek. 19 Ekim yarışmasında kurulacak yeni takımlar ise merak ediliyor. MasterChef Türkiye yarışması yeni takımların belli olacağı ve dokunulmazlık oyununun oynanacağı yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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19 Eki 2020 - 11:23 - Dizi Fragmanları

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